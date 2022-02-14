Стартовала декларационная кампания Комментариев: 0



Декларации обязаны представить следующие налогоплательщики:

- физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и применяющие общий режим налогообложения;

- адвокаты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой;

- физические лица, получившие доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества;

- физические лица – получившие доходы от продажи недвижимого имущества, которое было в собственности меньше минимального предельного срока владения, и от продажи транспорта, находившегося в собственности менее трех лет. При этом в случае продажи недорогого недвижимого имущества на сумму до 1 млн. рублей, а иного имущества – до 250 тыс. рублей в год, налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ;

- физические лица - получающие доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения (кроме случаев, если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками - супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, братьями и сестрами).



Установлен срок представления декларации для этих категорий граждан – не позднее 30 апреля. В связи с переносом выходных дней, за 2021 год срок представления декларации - 4 мая. Уплатить налог на доходы (при его наличии) необходимо не позднее 15 июля 2022 года.



Те граждане, кто претендует на получение налоговых вычетов при покупке квартиры, после проведенного лечения, при оплате услуг за свое образование или образование детей могут не торопиться. Они могут представить декларации до конца года, а также в течение последующих трех лет после заключения договоров. Самое главное, чтобы у физического лица был доход, облагаемый по ставке 13 процентов.



Направить декларации можно по почте, представить через бокс или лично, предварительно записавшись на прием через сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию» на сайте ФНС России (www.nalog.ru). Прием жителей областного центра осуществляется по адресу: г. Тамбов, б. Строителей, 4 в понедельник и среду с 9.00 до 18.00, вторник и четверг с 9.00 до 20.00, в пятницу с 9.00 до 16.45.



Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» могут заполнить налоговую декларацию, подписать ее неквалифицированной электронной подписью непосредственно в электронном сервисе, и, не выходя из дома, направить в налоговую инспекцию из своего Личного кабинета.

Телефон «горячей линии» 8-800-2222222. Обращаем внимание, что декларация за 2021 год представляется по новой форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.10.2021 №ЕД-7-11/903@. Необходимость уточнений возникла в связи с тем, что упрощен порядок получения вычетов и введена прогрессивная ставка по НДФЛ.



Отдел работы с налогоплательщиками

ИФНС России по г. Тамбову



Традиционно в начале года стартовала декларационная кампания по представлению деклараций по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2021 год. Напоминаем, что декларация представляется в налоговую инспекцию по месту учета (регистрации).Декларации обязаны представить следующие налогоплательщики:- физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и применяющие общий режим налогообложения;- адвокаты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой;- физические лица, получившие доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества;- физические лица – получившие доходы от продажи недвижимого имущества, которое было в собственности меньше минимального предельного срока владения, и от продажи транспорта, находившегося в собственности менее трех лет. При этом в случае продажи недорогого недвижимого имущества на сумму до 1 млн. рублей, а иного имущества – до 250 тыс. рублей в год, налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ;- физические лица - получающие доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения (кроме случаев, если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками - супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, братьями и сестрами).Установлен срок представления декларации для этих категорий граждан – не позднее 30 апреля. В связи с переносом выходных дней, за 2021 год срок представления декларации - 4 мая. Уплатить налог на доходы (при его наличии) необходимо не позднее 15 июля 2022 года.Те граждане, кто претендует на получение налоговых вычетов при покупке квартиры, после проведенного лечения, при оплате услуг за свое образование или образование детей могут не торопиться. Они могут представить декларации до конца года, а также в течение последующих трех лет после заключения договоров. Самое главное, чтобы у физического лица был доход, облагаемый по ставке 13 процентов.Направить декларации можно по почте, представить через бокс или лично, предварительно записавшись на прием через сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию» на сайте ФНС России (www.nalog.ru). Прием жителей областного центра осуществляется по адресу: г. Тамбов, б. Строителей, 4 в понедельник и среду с 9.00 до 18.00, вторник и четверг с 9.00 до 20.00, в пятницу с 9.00 до 16.45.Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» могут заполнить налоговую декларацию, подписать ее неквалифицированной электронной подписью непосредственно в электронном сервисе, и, не выходя из дома, направить в налоговую инспекцию из своего Личного кабинета.Телефон «горячей линии» 8-800-2222222. Обращаем внимание, что декларация за 2021 год представляется по новой форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.10.2021 №ЕД-7-11/903@. Необходимость уточнений возникла в связи с тем, что упрощен порядок получения вычетов и введена прогрессивная ставка по НДФЛ.



