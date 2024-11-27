В Тамбовской области расширены льготы по транспортному налогу Комментариев: 0



Льготы для участников СВО

Согласно новым поправкам, участники СВО и их семьи освобождаются от уплаты транспортного налога на три года — с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года. Эта льгота распространяется на одно транспортное средство, выбранное самим налогоплательщиком.



Ранее аналогичная мера охватывала все транспортные средства, зарегистрированные на участников СВО или их семьи, включая тех, кто потерял близких в ходе боевых действий. Теперь круг действия льготы сузили, чтобы сделать её более адресной.



Поддержка владельцев электромобилей



Льготы для владельцев электромобилей продлены до 31 декабря 2026 года. Они касаются как физических, так и юридических лиц, при условии что электромобиль:



-зарегистрирован в России или Белоруссии;

-произведён на территории этих стран;

-обладает мощностью двигателя до 250 лошадиных сил (183,9 кВт).



Напомним, что первоначально освобождение от транспортного налога для электромобилей было введено в 2019 году сроком до 2023 года. Инициатором продления этой льготы выступил депутат Константин Черкасов, предложивший стимулировать использование экологичного транспорта.



Цели инициатив



Эти поправки направлены на поддержку семей военнослужащих, выполняющих задачи в рамках СВО, а также на популяризацию экологически чистых технологий. В регионе продолжают уделять внимание созданию условий для развития электромобилей, что соответствует федеральной стратегии по снижению углеродного следа и модернизации транспортной инфраструктуры. Депутаты Тамбовской областной Думы приняли изменения в региональный закон «О транспортном налоге», предоставив новые налоговые послабления для участников специальной военной операции (СВО) и владельцев электромобилей.Льготы для участников СВОСогласно новым поправкам, участники СВО и их семьи освобождаются от уплаты транспортного налога на три года — с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года. Эта льгота распространяется на одно транспортное средство, выбранное самим налогоплательщиком.Ранее аналогичная мера охватывала все транспортные средства, зарегистрированные на участников СВО или их семьи, включая тех, кто потерял близких в ходе боевых действий. Теперь круг действия льготы сузили, чтобы сделать её более адресной.Поддержка владельцев электромобилейЛьготы для владельцев электромобилей продлены до 31 декабря 2026 года. Они касаются как физических, так и юридических лиц, при условии что электромобиль:-зарегистрирован в России или Белоруссии;-произведён на территории этих стран;-обладает мощностью двигателя до 250 лошадиных сил (183,9 кВт).Напомним, что первоначально освобождение от транспортного налога для электромобилей было введено в 2019 году сроком до 2023 года. Инициатором продления этой льготы выступил депутат Константин Черкасов, предложивший стимулировать использование экологичного транспорта.Цели инициативЭти поправки направлены на поддержку семей военнослужащих, выполняющих задачи в рамках СВО, а также на популяризацию экологически чистых технологий. В регионе продолжают уделять внимание созданию условий для развития электромобилей, что соответствует федеральной стратегии по снижению углеродного следа и модернизации транспортной инфраструктуры.



