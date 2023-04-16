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В Тамбовской области меры поддержки распространили на семьи всех участников СВО
Вчера, 13:59
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Правительство Тамбовской области приняло решение о расширении мер социальной поддержки на семьи всех участников специальной военной операции (СВО), включая добровольцев, контрактников, получивших увечье или погибших в ходе боев. Ранее такие льготы были доступны только семьям мобилизованных.
Пресс-служба Правительства области сообщила, что это, в частности, означает освобождение от платы за посещение детского сада, образовательных учреждений и школьное питание для учеников 5-11-х классов.
Меры социальной поддержки будут распространяться на семьи всех участников СВО, включая мобилизованных, контрактников, добровольцев, получивших увечье и погибших граждан.
Ранее на региональном уровне были приняты меры поддержки. Каждый из военнослужащих, участвующих в СВО, получил единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей, их также освободили от уплаты транспортного налога в течение двух лет, предоставили им право на бесплатную юридическую помощь.
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