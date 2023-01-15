|
Семьи участников военной операции проходят реабилитацию в «Жемчужине леса»
Сегодня, 09:16
Комментариев: 0
Версия для печати
Семьи из Тамбовской области участников специальной военной операции получили реабилитацию в Центре социальной помощи «Жемчужина леса».
В течение 14 дней жены и дети участников СВО прошли курс занятий на тренажерно - информационной системе «ТИСА», получили массажные процедуры, сеансы в галокомплексе «Соляная пещера» и кабинете ароматерапии. Все это позволило членам семей укрепить здоровье, улучшить общее состояние организма.
Семьи приняли участие в познавательных, развлекательных, спортивных мероприятиях, мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.