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Глава Тамбовской области встретился с женами мобилизованных
В Тамбовской области глава региона и секретарь отделения партии "Единая Россия" Максим Егоров вместе с однопартийцами и представителями фонда "Развитие Тамбовщины" провели встречу с женами мобилизованных. На встрече было принято решение об образовании контактной группы, которая будет взаимодействовать с правительством региона и местным отделением партии для решения насущных проблем.
Максим Егоров отметил, что поддержка мобилизованных и их семей является поручением Президента России Владимира Путина, и теперь различные направления помощи будут объединены на единой платформе. Координацию данной работы будет осуществлять государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", который был создан по Указу Президента Российской Федерации. В настоящее время в Тамбовской области проводятся организационные работы по открытию филиала фонда на территории региона.
Фонд будет оказывать поддержку по различным направлениям, включая психологическую и адресную волонтерскую помощь, медицинскую реабилитацию, юридическое и педагогическое сопровождение, содействие в трудоустройстве и военной подготовке. Он будет интегрирован в целостную систему поддержки участников специальных военных операций и их семей. Со стороны региональных властей будет оказана всесторонняя поддержка, включая эффективное взаимодействие всех структур, оказывающих помощь участникам спецоперации и их семьям.
Фото: Павел Васильев
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