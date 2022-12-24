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Мобилизованные тамбовчане и члены их семей могут получить бесплатную юридическую помощь
Сегодня, 09:26
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Принято Постановление Правительства Тамбовской области о предоставлении мобилизованным гражданам и членам их семей права на получение бесплатной юридической помощи. В решении юридических вопросов помогут специалисты Правительства региона, исполнительных органов власти, а также сотрудники Государственного юридического бюро Тамбовской области.
Юристы Госюрбюро при необходимости проконсультируют тамбовчан, помогут в составлении документов правового характера, а также представительства интересов граждан.
Пункты приема Госюрбюро работают в городах и районных центрах Тамбовщины.
Напомним, что мобилизованным региона выплачена единовременная помощь в размере 50 тысяч рублей. Средства выделены из областного бюджета. Деньги поступили на персональный счет военнослужащего. Кроме того, в ежедневном режиме вместе с воинскими частями и службой социальной защиты отрабатываются вопросы необходимой помощи. Речь идет о нуждах самих мобилизованных и их семьях. Для этого используются средства благотворительного фонда «Развитие Тамбовщины».
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