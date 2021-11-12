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Руководство Тамбова предлагает урезать меры социальной поддержки

Сегодня, 08:45
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Руководство Тамбова предлагает урезать меры социальной поддержкиВрип главы города Тамбова Максим Косенков внес в Тамбовскую городскую Думу проект решения по сокращению мер социальной поддержки: молодых семей, учащейся молодежи, граждан с низким доходом. Делается это под предлогом того, что на федеральном и региональном уровне расширился перечень мер поддержки.

В частности, планируют отметить: муниципальные сертификаты на 5 тысяч рублей для новорожденных, получение твердого топлива для одиноких граждан и проживающих в домах с печным отоплением, приобретение проездного билета малообеспеченными студентами, многодетными родителями, педагогами и другие льготы.

Против этой инициативы выступил председатель комитета по ЖКХ Артем Александров, который заявил: «Нужно не сокращать меры поддержки, а наоборот их расширять, тем более, когда речь идет о стимулировании рождаемости», - пишет Артем Александров в своём телеграм-канале.

Также депутат считает, что не стоит все сводить к мерам поддержки, нужно в целом создавать достойные условия для жизни, но недопустимо отменять льготы, повышать тарифы на ЖКХ, когда горожане и так испытывают серьезные финансовые проблемы.
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