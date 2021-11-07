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Депутаты согласовали заметное повышение тарифов

Вчера, 14:44
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Депутаты согласовали заметное повышение тарифов Вчера депутаты Тамбовской городской Думы согласовали повышение тарифов на воду и водоотведение с лета 2022 года на 15%. Прогнозируемые тарифы для населения с 01.07.2022 на водоснабжение составят 30,87 руб. за куб.м (с НДС) и водоотведение 28,76 руб. за куб. м (с НДС).

Основанием превышения индекса по городу Тамбову является реализация инвестиционных программ ООО «РКС-Тамбов» в сферах водоснабжения и водоотведения. Как отмечает портал «ПроТамбов» с 1 июля 2021 года плата за услуги «РКС-Тамбов» уже выросли почти на 30%, заметное повышение тарифов будет и в последующие периоды.

Против ремонта городских сетей лишь за счет горожан выступил председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров.

«Я внес поправку, согласно которой необходимо привлечь средства бюджета Тамбовской области, как участника концессии, но не взваливать новый оброк на горожан. По закону такое возможно, как и привлечение средства из бюджета города Тамбова. Вместо того, чтобы тратить деньги на бесконечное перекладывание плитки, покраску мостов и ремонт фонтанов, можно было отремонтировать коммуникации», — пишет Артем Александров в своём телеграм-канале.

Поправку Александрова отклонили депутаты из фракции «Родина» и «Единая Россия». Врип главы города Тамбова Максим Косенков заявил о важности принятия данного решения.
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