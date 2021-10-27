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Тамбовчан снова ожидает резкий рост тарифов
Сегодня на заседании Тамбовской городской Думы по предложению врип главы города Максима Косенкова депутаты должны были рассмотреть вопрос о повышении тарифов на коммунальные услуги выше допустимых федеральных норм.
В частности речь идет об очередном повышении тарифов на воду и водоснабжение на 15% с лета 2022 г. для исполнения инвестиционной программы. Вопрос был внесен в повестку дня в ночь перед заседанием гордумы. Против рассматриваемых планов выступил председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров. «Я считаю, что не только жители города должны платить за ремонт городских систем. Средства должны поступать из бюджетов разного уровня: федерального, регионального и местного»,
— прокомментировал Артём Александров.
Перед началом заседания Максим Косенков заявил, что вопрос временно снимается с рассмотрения.
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