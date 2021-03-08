Принятие проекта концессии с ООО «ККС» снова отложено Комментариев: 0



Руководитель города Тамбова Максим Косенков на заседании гордумы поднял тему концессионного соглашения, а также обозначил, что властями принято решение ежегодно тратиться на объекты водоснабжения и водоотведения в районе 50 млн рублей, речь идет о прямом финансировании из бюджета.



«Городская и областная власти настроены, поступать строго по закону в вопросах определения способа хозяйствования в сфере водоснабжения и водоотведения. Да, концессия, на наш взгляд, единственный на сегодняшний день законный способ», — считает врип главы города Максим Косенков.



В тоже время он не исключил вариант создания муниципального водоканала, предложив проработать вопрос председателю комитета по ЖКХ Артему Александрову.



«Если Артём Романович обоснует законодательную возможность создания МУП «Водоканал», и если это предложение будет одобрено соответствующими юридическими и надзорными службами, я готов лично предложить возглавить Артёму Александрову МУП «Водоканал», - заявил Максим Косенков.



В свою очередь Артем Александров пояснил, что опасения, что через несколько лет все МУПы будут ликвидированы, не касаются субъектов естественных монополий.



Возможными вариантами Артём Александров считает создание нового юридического лица, так и передача полномочий МУП «ТТС». По уставу «ТТС» деятельность предприятия, в частности, связана с водоснабжением и водоотведением.



«Главное – это желание администрации города Тамбова проявить реальную заботу о городе и горожанах и сделать муниципальный водоканал. Поэтому в рамках развития городского водоканала есть и конкретные предложения, которые будут направлены в администрацию города для принятия решения», — утверждает Артем Александров. Вчера на заседании Тамбовской городской Думы депутаты должны были рассмотреть вопрос о заключении скандального концессионного соглашения с ООО «ККС», но вопрос после критики горожан, снова сняли с рассмотрения.Руководитель города Тамбова Максим Косенков на заседании гордумы поднял тему концессионного соглашения, а также обозначил, что властями принято решение ежегодно тратиться на объекты водоснабжения и водоотведения в районе 50 млн рублей, речь идет о прямом финансировании из бюджета., — считает врип главы города Максим Косенков.В тоже время он не исключил вариант создания муниципального водоканала, предложив проработать вопрос председателю комитета по ЖКХ Артему Александрову., - заявил Максим Косенков.В свою очередь Артем Александров пояснил, что опасения, что через несколько лет все МУПы будут ликвидированы, не касаются субъектов естественных монополий.Возможными вариантами Артём Александров считает создание нового юридического лица, так и передача полномочий МУП «ТТС». По уставу «ТТС» деятельность предприятия, в частности, связана с водоснабжением и водоотведением., — утверждает Артем Александров.



