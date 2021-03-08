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Принятие проекта концессии с ООО «ККС» снова отложено
Сегодня, 08:57
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Вчера на заседании Тамбовской городской Думы депутаты должны были рассмотреть вопрос о заключении скандального концессионного соглашения с ООО «ККС», но вопрос после критики горожан, снова сняли с рассмотрения.
Руководитель города Тамбова Максим Косенков на заседании гордумы поднял тему концессионного соглашения, а также обозначил, что властями принято решение ежегодно тратиться на объекты водоснабжения и водоотведения в районе 50 млн рублей, речь идет о прямом финансировании из бюджета.
«Городская и областная власти настроены, поступать строго по закону в вопросах определения способа хозяйствования в сфере водоснабжения и водоотведения. Да, концессия, на наш взгляд, единственный на сегодняшний день законный способ», — считает врип главы города Максим Косенков.
В тоже время он не исключил вариант создания муниципального водоканала, предложив проработать вопрос председателю комитета по ЖКХ Артему Александрову.
«Если Артём Романович обоснует законодательную возможность создания МУП «Водоканал», и если это предложение будет одобрено соответствующими юридическими и надзорными службами, я готов лично предложить возглавить Артёму Александрову МУП «Водоканал», - заявил Максим Косенков.
В свою очередь Артем Александров пояснил, что опасения, что через несколько лет все МУПы будут ликвидированы, не касаются субъектов естественных монополий.
Возможными вариантами Артём Александров считает создание нового юридического лица, так и передача полномочий МУП «ТТС». По уставу «ТТС» деятельность предприятия, в частности, связана с водоснабжением и водоотведением.
«Главное – это желание администрации города Тамбова проявить реальную заботу о городе и горожанах и сделать муниципальный водоканал. Поэтому в рамках развития городского водоканала есть и конкретные предложения, которые будут направлены в администрацию города для принятия решения», — утверждает Артем Александров.
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