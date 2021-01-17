«РКС» отказывается пересматривать отклоненную депутатами концессию Комментариев: 0



Совещание длилось больше двух часов. На предложения депутатов пересмотреть концессионное соглашение, которое было отклонено в конце декабря, заместитель директора по правовым и корпоративным вопросам «РКС» Мария Кузнецова скупо ответила, что основные параметры ранее были согласованы администрацией города и пересматриваться не будут.

В частности депутаты предложили пересмотреть сроки соглашения, например, на 10-15 лет, но такой срок не устраивает руководителей «РКС» не выгоден для их коммерческого плана.



На совещании председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров еще раз обозначил необходимость рассмотрения альтернативных вариантов, которые нужно уже сейчас прорабатывать. «Вопрос не только в создании некого местного водоканала со 100% участием города, можно рассмотреть и варианты взаимодействия с другими участниками рынка», - считает депутат. В администрации города Тамбова прошло совещание по вопросу дальнейшей судьбы концессионного соглашения по воде и водоотведению. В мероприятии приняли участие представители депутатского корпуса, руководители администрации города и потенциальный инвестор – «РКС», которого сейчас в городе представляет АО «ТКС» (тамбовский водоканал).Совещание длилось больше двух часов. На предложения депутатов пересмотреть концессионное соглашение, которое было отклонено в конце декабря, заместитель директора по правовым и корпоративным вопросам «РКС» Мария Кузнецова скупо ответила, что основные параметры ранее были согласованы администрацией города и пересматриваться не будут.В частности депутаты предложили пересмотреть сроки соглашения, например, на 10-15 лет, но такой срок не устраивает руководителей «РКС» не выгоден для их коммерческого плана.На совещании председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров еще раз обозначил необходимость рассмотрения альтернативных вариантов, которые нужно уже сейчас прорабатывать.- считает депутат.



