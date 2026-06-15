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Тамбов закупает 38 единиц новой коммунальной техники почти на 184 млн рублей
15 июня 2026
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В Тамбове продолжается обновление парка коммунальной техники. На совещании у главы администрации города Максима Косенкова 15 июня обсудили ход закупок машин, которые приобретаются для нужд городского хозяйства по лизинговой схеме.
Как сообщили в администрации, в рамках первой закупочной процедуры, состоявшейся 14 мая, был заключён контракт на поставку техники стоимостью 184 млн рублей.
В первую партию вошли 13 единиц техники: три вакуумные подметально-уборочные машины, три комбинированные дорожные машины, четыре единицы комбинированной дорожной техники на базе «Газон Next», а также самосвалы.
Поставку этой техники ожидают в течение 60 дней после подписания контрактов — ориентировочно к 13 июля.
Кроме того, 13 июня были заключены новые контракты на поставку дополнительного оборудования. Город получит прицепные устройства для полива и обработки тротуаров с цистернами объёмом 5 и 2 тонны, три подметальных устройства, а также пять тракторов с навесным оборудованием для летнего и зимнего содержания дорог.
Всего в рамках всех закупочных процедур Тамбов планирует приобрести 38 единиц коммунальной техники.
Основной срок поставки по трём лотам установлен до 15 августа текущего года.
Власти рассчитывают, что обновление парка позволит повысить качество уборки улиц, ускорить выполнение сезонных работ и снизить нагрузку на имеющуюся технику.
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