Снег, морозы и заваленные тротуары: как Тамбов переживает непогоду и что обещают власти



По словам мэра, коммунальные службы работают без перерывов, в усиленном режиме. Сейчас на улицах города задействовано более 120 единиц дорожной и коммунальной техники, однако этого недостаточно для борьбы с таким объёмом снега. Уже в ближайшие дни число машин планируют увеличить почти в полтора раза — до 170–180 единиц.



Чтобы ускорить расчистку улиц, администрация готова срочно привлекать дополнительную технику — как у организаций, так и у частных владельцев. С такими подрядчиками будут заключать краткосрочные договоры.



Кроме техники, городу остро нужны рабочие руки. Тамбовчанам, в том числе студентам, предлагают подработку на уборке тротуаров и пешеходных зон. Рабочий день — четыре часа, минимум пять дней, с официальным оформлением и оплатой труда. Записаться можно по телефонам 79-13-00 и 79-13-01.



По этим же номерам работает горячая линия: жители могут сообщать о заваленных дворах, нерасчищенных тротуарах и других проблемах. Как заверил Максим Косенков, все обращения фиксируются и направляются в работу, а горожанам обещают обратную связь.



Из-за морозов изменения коснулись и школьников. В понедельник, 2 февраля, занятия отменены для учеников 1–9 классов. Старшеклассники — с 10 по 11 класс — будут учиться по обычному расписанию. Власти не исключают, что решения по школам могут меняться в зависимости от погоды.



