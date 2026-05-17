В Тамбовской области хотят сделать встречи власти и бизнеса регулярными

Вчера, 16:04
Глава Тамбовской области Евгений Первышов поручил организовать регулярные встречи представителей региональной власти с предпринимательским сообществом. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве области.

По словам губернатора, встречи должны проходить не реже одного раза в квартал и быть посвящены конкретным вопросам развития экономики и проблемам различных отраслей — промышленности, агропромышленного комплекса, IT и других сфер.

Идея регулярного диалога между властью и бизнесом обсуждалась на ежегодном собрании Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области. Тогда представители бизнеса заявили о необходимости более открытого и системного взаимодействия с региональными властями.

— Для того, чтобы эти вопросы не решались в каком-то кулуарном порядке, нужны открытые встречи, — подчеркнул Евгений Первышов.


Председатель регионального Союза промышленников и предпринимателей Максим Жалнин заявил, что объединение готово участвовать в организации такого формата работы.

В правительстве региона рассчитывают, что новый механизм позволит быстрее решать вопросы, связанные с развитием предприятий, инвестициями и кадровой политикой.
Тамбовская область планирует отказаться от закупки саженцев в других регионах

Вчера, 20:11
К 2028 году Тамбовская область может полностью перейти на использование собственных саженцев для озеленения городов и посёлков. Об этом заявил глава региона Евгений Первышов на оперативном совещании, посвящённом лесокультурному сезону 2026 года. Сейчас муниципалитеты ежегодно тратят более 40 млн

Налоговая признала недостоверным адрес компании, связанной с сетью суши в Тамбове

Вчера, 18:52
Налоговая служба внесла в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений об адресе ООО «Марлин» — компании, связанной с известными в Тамбове суши-брендами. Об этом сообщает издание «Вердикт». По данным проверки, сведения о местонахождении фирмы по адресу на улице Тулиновской не подтвердились. Теперь

Тамбовская область представила в «Сколково» цифровые решения для госзакупок

Вчера, 18:30
Тамбовская область приняла участие во Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ», который прошёл в инновационном центре «Сколково». Делегацию региона возглавил заместитель руководителя области Николай Федосеенков. Главной темой форума в этом году стали современные технологии и использование

0
Более 300 человек заявились на праймериз «Единой России» в Тамбовскую облдуму

17 мая 2026
Партия «Единая Россия» завершила регистрацию участников предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы в Тамбовскую областную Думу, которые состоятся в сентябре 2026 года. Всего на праймериз заявились более 300 человек. Среди них — 23 действующих депутата областной Думы от «Единой

Тамбовские спасатели отработали тушение пожаров в условиях сильного задымления

17 мая 2026
В Тамбовской области завершились соревнования подразделений газодымозащитной службы. Как сообщает сетевое издание «Народная трибуна», участие в них приняли 25 команд спасателей из разных муниципалитетов региона. Участники отрабатывали действия в условиях, максимально приближенных к реальному

В Тамбовской области задержали мужчину по подозрению в госизмене

16 мая 2026
В Тамбовской области сотрудники регионального управления ФСБ задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в государственной измене. По данным ведомства, он через мессенджер WhatsApp вышел на связь с представителем украинских спецслужб и передавал сведения об одном из объектов Министерства

В Тамбовской области представили нового руководителя Следственного комитета

16 мая 2026
В Тамбове официально представили нового руководителя регионального следственного управления СК России. Им стал полковник юстиции Андрей Степанов, назначенный на должность указом президента России от 4 мая 2026 года. Церемония прошла с участием главы Тамбовской области Евгения Первышова,

Суд признал незаконным отказ тамбовского Минсельхоза в субсидии агропредприятию

15 мая 2026
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о незаконности отказа Министерства сельского хозяйства Тамбовской области в предоставлении субсидии компании «Добрыня». Спор возник из-за компенсации части затрат на производство и реализацию зерна. Министерство отказало

В Тамбове на юбилейном собрании промышленников обсудили кадры, инвестиции и развитие экономики

15 мая 2026
В Тамбове прошло юбилейное собрание Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области. В этом году объединению исполнилось 30 лет. На встрече представители бизнеса, власти и промышленных предприятий обсудили развитие экономики региона и проблемы, с которыми сталкиваются предприятия. В

Суд поддержал УФАС в споре с администрацией Тамбова из-за конкурса управляющих компаний

15 мая 2026
Ленинский районный суд Тамбова признал законным предупреждение, вынесенное чиновнику городской администрации после проверки Тамбовского УФАС. Как сообщили в антимонопольной службе, администрация вовремя не провела открытый конкурс по выбору управляющей компании для одного из многоквартирных домов.

Экс-руководителя тамбовской дорожной компании осудили за хищение при ремонте дороги

15 мая 2026
Уваровский районный суд вынес приговор бывшему генеральному директору ООО «ДСУ-4» Вирабу Казаряну. Его признали виновным в мошенничестве при исполнении муниципального контракта на ремонт дороги в Тамбовской области. По данным прокуратуры, в 2022 году при ремонте участка трассы «Тамбов – Пенза –

В Тамбовской области археологи обнаружили новые древние курганы

14 мая 2026
В Знаменском, Рассказовском и Бондарском округах Тамбовской области обнаружили новые объекты археологического наследия. Речь идёт о древних курганных могильниках, найденных в ходе археологической экспедиции под руководством ведущего археолога Николая Моисеева. Как сообщили в Центре по сохранению

Тамбовский арбитраж признал банкротом бывшего топ-менеджера «Джаст банка»

14 мая 2026
Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом Екатерину Левочкину — бывшего заместителя председателя правления московского «Джаст банка». С иском в суд обращалось Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В отношении Левочкиной введена процедура реализации имущества. По данным АСВ, её долг

«Героями движет любовь к Родине»: в Мичуринске ветераны Афганистана и СВО встретились с воспитанниками клуба «Ратибор»

14 мая 2026
В Мичуринске в музейной комнате «Боевой славы» прошла встреча воспитанников военно-патриотического клуба «Ратибор» с ветеранами боевых действий и участниками специальной военной операции. Гостями мероприятия стали представители Тамбовской региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов

«Россети Центр» подали многомиллионный иск к РЖД в тамбовский арбитраж

14 мая 2026
ПАО «Россети Центр» обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к ОАО «РЖД» на сумму более 352 млн рублей. Информация появилась в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд 8 мая. Пока оно ещё не принято к производству, а подробности претензий официально не раскрываются.

На улице Фабричной в Тамбове вновь провалилась дорога

13 мая 2026
В Тамбове на улице Фабричной вновь появились провалы дорожного полотна. Сейчас два опасных участка временно огорожены сигнальными лентами и дорожными конусами. Как сообщили в «РКС-Тамбов» корреспонденту «ПроТамбова», на месте уже смонтирован колодец для перекачивающей станции. В дальнейшем

Жителя Тамбова осудили на 22 года за подготовку терактов против судов

13 мая 2026
2-й Западный окружной военный суд приговорил жителя Тамбова Алексея Милосердова к 22 годам лишения свободы по делу о государственной измене и подготовке терактов. Об этом сообщили в ФСБ России. По данным следствия, мужчина был завербован украинскими спецслужбами через Telegram и готовил подрыв

В Тамбове директора управляющей компании заподозрили в мошенничестве

13 мая 2026
В Тамбове возбуждено уголовное дело в отношении директора управляющей компании «Основа» Дмитрия Ефимова. Об этом сообщает «ПроТамбов» со ссылкой на источник, близкий к следствию. Поводом для разбирательства стали жалобы жителей дома №13 по улице Бориса Васильева. Люди неоднократно сообщали о

В Тамбове пройдёт ежегодное собрание Союза промышленников и предпринимателей

13 мая 2026
15 мая в Учебном театре ТГУ имени Г.Р. Державина состоится ежегодное собрание Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области. В этом году мероприятие пройдёт в юбилейный для организации год — Союзу исполняется 30 лет. В собрании планируют принять участие представители региональной

Тамбовская область завершает передачу лагеря «Юность» в собственность города

12 мая 2026
Власти Тамбовской области завершают юридическое оформление передачи детского лагеря «Юность» в собственность Тамбова. Ранее соответствующее решение приняла госкорпорация «Ростех». Об этом на еженедельной планёрке в региональном правительстве сообщила министр образования и науки области Татьяна
