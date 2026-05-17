В Тамбовской области хотят сделать встречи власти и бизнеса регулярными

— Для того, чтобы эти вопросы не решались в каком-то кулуарном порядке, нужны открытые встречи, — подчеркнул Евгений Первышов.

Глава Тамбовской области Евгений Первышов поручил организовать регулярные встречи представителей региональной власти с предпринимательским сообществом. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве области.По словам губернатора, встречи должны проходить не реже одного раза в квартал и быть посвящены конкретным вопросам развития экономики и проблемам различных отраслей — промышленности, агропромышленного комплекса, IT и других сфер.Идея регулярного диалога между властью и бизнесом обсуждалась на ежегодном собрании Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области. Тогда представители бизнеса заявили о необходимости более открытого и системного взаимодействия с региональными властями.Председатель регионального Союза промышленников и предпринимателей Максим Жалнин заявил, что объединение готово участвовать в организации такого формата работы.В правительстве региона рассчитывают, что новый механизм позволит быстрее решать вопросы, связанные с развитием предприятий, инвестициями и кадровой политикой.