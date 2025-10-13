|
РСПП поможет тамбовским промышленникам привлечь новые инвестиции
Вчера, 12:21
Комментариев: 0
Версия для печати
В Москве состоялась встреча президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина и вице-президента Сергея Мытенкова с представителями Регионального объединения работодателей «Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей» (РОР АПП). Основная тема обсуждения — расширение доступа предприятий региона к инвестиционным инструментам РСПП и сближение федеральной и региональной повестки в сфере промышленного и агропромышленного развития.
Как сообщил руководитель РОР АПП Максим Жалнин, ключевым организационным решением стало проведение внеочередного общего собрания членов ассоциации 21 октября в здании правительства Тамбовской области. В нём примут участие губернатор Евгений Первышов, вице-президент РСПП Сергей Мытенков, а президент союза Александр Шохин выступит по видеосвязи.
По словам Шохина, в 2026 году РСПП отметит 35-летие, а региональная ассоциация — 30 лет. Это, подчеркнул он, символично и позволяет «сверить часы» по стратегическим направлениям поддержки бизнеса. Особое внимание уделено вопросам привлечения инвестиций в глубокую переработку агропродукции, развитию наукоёмких направлений агропромышленного комплекса, а также социальной адаптации и переподготовке ветеранов СВО для гражданских проектов региона.
По поручению РСПП в 2026 году в Тамбовской области состоится выездная коллегия союза по ЦФО в расширенном составе — её рассматривают как площадку для переговоров с инвесторами и федеральными партнёрами.
Региональные цели к 2030 году — достичь равных долей промышленности и АПК в валовом региональном продукте с опережающим ростом инвестиций. В ассоциации связывают эти перспективы с ожидаемым смягчением денежно-кредитной политики и расширением доступа к капиталу.
Фото: Максим Жалнин
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.