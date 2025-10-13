Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

» » РСПП поможет тамбовским промышленникам привлечь новые инвестиции

РСПП поможет тамбовским промышленникам привлечь новые инвестиции

Вчера, 12:21
В Москве состоялась встреча президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина и вице-президента Сергея Мытенкова с представителями Регионального объединения работодателей «Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей» (РОР АПП). Основная тема обсуждения — расширение доступа предприятий региона к инвестиционным инструментам РСПП и сближение федеральной и региональной повестки в сфере промышленного и агропромышленного развития.
Как сообщил руководитель РОР АПП Максим Жалнин, ключевым организационным решением стало проведение внеочередного общего собрания членов ассоциации 21 октября в здании правительства Тамбовской области. В нём примут участие губернатор Евгений Первышов, вице-президент РСПП Сергей Мытенков, а президент союза Александр Шохин выступит по видеосвязи.

По словам Шохина, в 2026 году РСПП отметит 35-летие, а региональная ассоциация — 30 лет. Это, подчеркнул он, символично и позволяет «сверить часы» по стратегическим направлениям поддержки бизнеса. Особое внимание уделено вопросам привлечения инвестиций в глубокую переработку агропродукции, развитию наукоёмких направлений агропромышленного комплекса, а также социальной адаптации и переподготовке ветеранов СВО для гражданских проектов региона.

По поручению РСПП в 2026 году в Тамбовской области состоится выездная коллегия союза по ЦФО в расширенном составе — её рассматривают как площадку для переговоров с инвесторами и федеральными партнёрами.

Региональные цели к 2030 году — достичь равных долей промышленности и АПК в валовом региональном продукте с опережающим ростом инвестиций. В ассоциации связывают эти перспективы с ожидаемым смягчением денежно-кредитной политики и расширением доступа к капиталу.

Фото: Максим Жалнин
Суд по делу о загрязнении притока Цны подошёл к финалу: прокуратура скорректировала сумму ущерба

Вчера, 18:24
Деловое издание «Вердикт» сообщает о новых подробностях громкого судебного разбирательства по делу о загрязнении притока Цны — реки Жигалки, где канализационные стоки из коллектора «РКС-Тамбов» в течение месяцев попадали в водоём в Ахлебиновской роще. Судебное заседание, состоявшееся после почти

Тамбовская область взяла девять золотых медалей на агровыставке «Золотая осень — 2025»

Вчера, 14:23
Тамбовская область вновь подтвердила статус одного из лидеров российского агропрома — на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2025» регион завоевал девять золотых медалей в номинации «За производство высококачественной пищевой продукции». Высокими наградами отмечены хлеб

Рядом с усадьбой Асеева появится новый четырёхзвёздочный отель и обновлённый парк

Вчера, 13:22
В Тамбове рядом с исторической усадьбой Асеева к весне 2026 года откроется современный четырёхзвёздочный отель. Здание бывшего кардиологического санатория, расположенное неподалёку от особняка, сейчас проходит капитальный ремонт. Новый владелец объекта — холдинг WEFAMILYGROUP, известный в регионе

В Москве состоялась встреча президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина и вице-президента Сергея Мытенкова с представителями Регионального объединения работодателей «Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей» (РОР АПП). Основная

Бывший чиновник мичуринской администрации получил 3,5 года условно за подлог при строительстве водозабора

13 октября 2025
В Мичуринске вынесен приговор бывшему чиновнику городской администрации, обвинённому в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также осуждённому запрещено в течение двух лет занимать руководящие и

В Мичуринске начались инженерные исследования для реставрации первого здания института имени Мичурина

13 октября 2025
В Мичуринске приступили к инженерным исследованиям на объекте культурного наследия регионального значения — «Первом здании Центрального научно-исследовательского института северного плодово-ягодного хозяйства имени И.В. Мичурина». Историческое здание располагается на пересечении улиц Советской и

В Тамбове и Котовске часть домов остаётся без тепла: власти обещают нормализовать ситуацию к началу недели

13 октября 2025
Проблемы с подачей отопления зафиксированы в Тамбове, Котовске и Тамбовском округе. Именно в этих муниципалитетах тепло пока поступило не во все жилые дома. Об этом сообщили на оперативном совещании у губернатора Евгения Первышова, где обсуждалось начало отопительного сезона в регионе. Министр ТЭК

Информационные табло в Тамбове «потеряли связь с сервером» из-за мер безопасности

13 октября 2025
Жители Тамбова всё чаще замечают, что электронные табло на остановках общественного транспорта перестали показывать время прибытия автобусов. Вместо привычных цифр о движении маршрутов — короткое сообщение: «Нет связи с сервером». Как сообщает деловое издание «Вердикт», сбои в работе

В правительстве Тамбовской области — новые назначения в экономическом и социальном блоках

13 октября 2025
В администрации Тамбовской области объявлен крупный блок кадровых решений, охватывающий ключевые направления — экономику, промышленность, экологию, ЖКХ и работу с обращениями граждан. Исполняющим обязанности министра экономической и инвестиционной политики назначен Иван Сафронов. Он уже занимал

В Мичуринске пройдёт кинофорум «Эхо 33-го кинофестиваля “Окно в Европу”»

12 октября 2025
Мичуринск. С 18 по 22 октября наукоград станет площадкой для кинофорума «Эхо 33-го кинофестиваля “Окно в Европу”» (12+). В программу вошли показы лучших отечественных фильмов, творческие встречи со звёздами кино и эстрады, а также концертные мероприятия. Об этом сообщает «Мичуринская правда». В

В Тамбовской области семь железнодорожных остановок получили имена — среди них станция в Мичуринске

12 октября 2025
На Юго-Восточной железной дороге прошла масштабная работа по присвоению названий безымянным остановочным пунктам. Как сообщает пресс-центр ЮВЖД, новые имена получили 38 станций, из них семь — в Тамбовской области. В частности, остановочный пункт «408 км» в черте Мичуринска теперь называется

«Канал» исчез: Яндекс вернул Цне её историческое имя после запроса тамбовского краеведа

12 октября 2025
Тамбов. Любитель местной истории и исследователь водных объектов Алексей Ермаков добился исправления подписи на «Яндекс Картах»: вместо «канала р. Цна» в пределах города снова указана река Цна. По его словам, «канал» — распространённый городской миф, который не подтверждается ни документами, ни

«Ревтруд» не смог продать здания бывшего НИИ «Эфир» — покупателей снова не нашлось

12 октября 2025
В Тамбове снова сорвались торги по продаже недвижимости завода «Ревтруд», входящего в структуру «Ростеха». Предприятие пыталось реализовать имущественный комплекс бывшего НИИ «Эфир» на улице Коммунальной, но на лот стоимостью 565 млн рублей не поступило ни одной заявки. В состав имущества входили

Тамбов принимает IX Слёт и Спартакиаду студотрядов ЦФО: более 500 участников со всей страны

11 октября 2025
В Тамбове стартовал IX Слёт и Спартакиада студенческих отрядов Центрального федерального округа. В этом году событие побило рекорд по числу участников — более 500 ребят из 18 регионов России. В числе организаторов — Тамбовское региональное отделение Российских студенческих отрядов, основанное в

В Мичуринске открылся региональный фестиваль науки под эгидой «Наука 0+»

11 октября 2025
В Мичуринском государственном аграрном университете стартовал региональный фестиваль науки, который проходит в рамках всероссийского проекта «Наука 0+». Мероприятие организовано при поддержке Министерства образования и науки Тамбовской области и приурочено к Десятилетию науки и технологий в России,

В Моршанском округе ушёл в отставку глава, руководивший районом более 16 лет

11 октября 2025
В Тамбовской области завершилась целая эпоха муниципального управления — глава Моршанского муниципального округа Павел Фетискин покинул свой пост, который занимал на протяжении 16 лет. Депутаты Совета округа накануне досрочно прекратили его полномочия. Как отмечается, отставка произошла по

В Тамбове показали новые вагоны СВ и обсудили запуск ретропоезда

10 октября 2025
В Тамбове прошёл III Форум по развитию железнодорожного туризма в Центральном Черноземье, собравший представителей пяти регионов, федеральных министерств и руководителей ОАО «РЖД». Одним из главных событий стало представление первого в России вагона СВ нового типа, который вскоре появится в составе

Мичуринская администрация не согласилась с решением УФАС по делу о скандальном ремонте путепровода

10 октября 2025
В Мичуринске продолжается история с подрядчиком ООО «СТИНЭК», не завершившим ремонт путепровода на улице Лаврова. Как сообщил «Вердикту» руководитель отдела реализации проектов администрации города Валерий Адяков, УФАС по Тамбовской области отказалось включать фирму в реестр недобросовестных

В Тамбове заменят бюст Державина на новый памятник в полный рост

10 октября 2025
В Тамбове принято окончательное решение заменить установленный 30 лет назад бюст Гавриила Державина на полноразмерный памятник первому губернатору и поэту. Новый монумент создаст московский скульптор Алексей Степаненко, автор памятника адвокату Фёдору Плевако, недавно установленного в областном

В Тамбове открылся электронный читальный зал Государственного архива

10 октября 2025
Государственный архив Тамбовской области (ГАТО) объявил о запуске электронного читального зала (ЭЧЗ) — нового сервиса, который позволит исследователям и всем заинтересованным гражданам дистанционно получать доступ к цифровым копиям архивных документов. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В «Тамбовавтодоре» заявили, что искать виновных в долгах за дороги уже некому

9 октября 2025
История с многомиллионными исками к «Тамбовавтодору» получила неожиданное продолжение. Как выяснили «Региональные известия», ни один чиновник не понесёт наказания за судебные споры, из-за которых учреждение могло потерять десятки миллионов рублей. Напомним, весной губернатор Евгений Первышов
