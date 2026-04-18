Взирая на солнце, прищурь глаза свои, и ты смело разглядишь на нем пятна.
Козьма Прутков
Газета «Притамбовье» отмечает 90-летний юбилей

Общественно-политическая газета Тамбовского округа «Притамбовье» 19 апреля отмечает 90 лет со дня выхода первого номера. С юбилеем коллектив редакции поздравил глава региона Евгений Первышов.

— «Притамбовье» по праву пользуется доверием читателей, оставаясь важным и авторитетным источником информации. Вы бережно храните традиции отечественной журналистики, при этом уверенно идёте в ногу со временем, — отметил он.


Первый номер газеты вышел в 1936 году. За десятилетия издание не раз меняло название — от «За сталинский урожай» до «Голоса Притамбовья». С 2001 года закрепилось нынешнее название.

В разные годы газета играла заметную роль в жизни региона. В довоенный период она участвовала в ликвидации неграмотности, позже становилась лауреатом ВДНХ СССР, а в новейшей истории получила признание на всероссийских профессиональных конкурсах.

С изданием связаны имена многих известных в Тамбовской области журналистов, писателей и общественных деятелей. Сегодня «Притамбовье» продолжает развиваться в составе издательского дома «Тамбов», реализуя проекты в сфере краеведения, туризма и сохранения исторической памяти.

К юбилею редакция подготовила серию материалов о людях, стоявших у истоков газеты и работавших в ней в разные годы.
Служба занятости в Тамбовской области отмечает 35-летие

Вчера, 18:06
19 апреля исполняется 35 лет со дня принятия закона о занятости населения и создания государственной службы занятости. В этот же период начали работать первые центры занятости, в том числе в Тамбовской области. За это время служба заметно изменилась: от базовой системы помощи безработным она

Газета «Притамбовье» отмечает 90-летний юбилей

В Тамбове обсудили сохранение исторического наследия на круглом столе ВООПИиК

18 апреля 2026
В Тамбове 18 апреля состоялся ежегодный круглый стол ВООПИиК «Наследие Тамбовского края», приуроченный ко дню рождения города. Площадкой для встречи стала Торгово-промышленная палата региона. Как сообщает издание «Вердикт», мероприятие собрало полный зал и вызвало большой интерес у краеведов,

В Тамбове открыли выставку о синтезе технологий и дизайна и обсудили будущее креативных индустрий

18 апреля 2026
В креативном кластере ТГУ имени Г. Р. Державина стартовала форсайт-сессия «Интеграция промышленных технологий и креативных индустрий». Центральным событием стало открытие выставки «Дизайн вокруг нас: синтез технологий и творчества». Мероприятие объединило студентов, представителей бизнеса и

Суд подтвердил ответственность Берстенёва и Шамояна по делу банкротства застройщика «Элистрой»

17 апреля 2026
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя и участника ООО «Элитстрой» Геннадия Берстенёва и руководителя ООО «Рони» Романа Шамояна. Спор связан со строительством проблемного многоквартирного дома на улице

В Тамбовской области пресекли деятельность нарколаборатории с изъятием почти 100 кг запрещённых веществ

17 апреля 2026
В Тамбовской области сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии пресекли деятельность группы, организовавшей незаконное производство наркотиков. Как сообщили в силовых структурах, в противоправной деятельности участвовали пятеро граждан России. Подпольная лаборатория была оборудована в

В Тамбове установят новый памятник Державину к юбилейной дате

17 апреля 2026
В Тамбове на следующей неделе планируют установить полноразмерный памятник государственному деятелю и поэту Гавриилу Державину. Об этом сообщили городские власти. Скульптуру разместят на улице Державинской — напротив краеведческого музея. Сейчас на месте завершаются работы по подготовке основания

Полиция проверяет возможные нарушения при ремонте путепровода в Мичуринске компанией «Стинэк»

17 апреля 2026
В Мичуринске продолжается проверка по факту возможных нарушений при капитальном ремонте путепровода на улице Лаврова. Её проводит отдел экономической безопасности и противодействия коррупции местного отдела МВД. Как сообщили в региональном управлении МВД, в рамках проверки назначена строительная

В Тамбове суд рассмотрит дело директора дорожной компании о мошенничестве

16 апреля 2026
В Советский районный суд Тамбова поступило уголовное дело в отношении генерального директора компании «Тамбовстроймеханизация» Александра Котельникова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, дело связано с выполнением работ на территории Тамбовского порохового

Тамбовской области списали почти 3,8 млрд рублей долгов по бюджетным кредитам

16 апреля 2026
Правительство России списало Тамбовской области 3,78 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает деловое издание «Вердикт». Всего такая мера поддержки затронула 16 регионов страны. Общая сумма списания составила

Суд отказал тамбовской компании во взыскании 8,6 млн рублей со страховщика

16 апреля 2026
Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение об отказе тамбовской компании ООО «СТИНЭК» во взыскании 8,6 млн рублей со страховой компании. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Компания пыталась получить страховое возмещение за повреждение автокрана, который использовался на

«Вердикт»: частная медицина в Тамбове растёт, но рынок остаётся раздробленным

16 апреля 2026
Частная медицина в Тамбове по итогам 2025 года показала уверенный рост, однако рынок по-прежнему остаётся раздробленным. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт», проанализировавшее финансовые показатели крупнейших клиник. Лидером по выручке остаётся медицинский центр «Надежда» — его оборот

В Мичуринском аграрном университете прошёл Урок мужества с участием ветеранов боевых действий

15 апреля 2026
В Мичуринском государственном аграрном университете состоялся Урок мужества с участием представителей Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций». Со студентами пообщались ветеран

В Тамбове суд оправдал бывшего директора ФК «Тамбов» по делу о мошенничестве

15 апреля 2026
Советский районный суд Тамбова оправдал бывшего генерального директора футбольного клуба «Тамбов» Ольгу Коновалову по делу о мошенничестве. Суд установил, что в её действиях отсутствует состав преступления. Разбирательство длилось почти три года. Ранее Коновалову дважды признавали виновной, однако

Суд вернул дело против полицейских в Токарёвском округе прокурору

15 апреля 2026
Токарёвский районный суд Тамбовской области вернул прокурору уголовное дело в отношении местных сотрудников полиции. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия. По данным следствия, они могли избивать иностранных

Суд отказал «Ренна-Холдингу» во взыскании 5 млн рублей с тамбовского журналиста

15 апреля 2026
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение об отказе во взыскании 5 млн рублей с учредителя и редактора издания «Региональные известия» Александра Лосева. Об этом стало известно из материалов дела. Поводом для разбирательства стали публикации 2024 года, посвящённые деятельности

В Тамбовской области вложат 12 млрд рублей в развитие металлургического предприятия

14 апреля 2026
Глава региона Евгений Первышов посетил одно из крупных металлургических предприятий Тамбовской области. В ходе визита он ознакомился с производством и планами дальнейшего развития компании. Как сообщил руководитель региона, в ближайшее время на реализацию инвестиционных проектов предприятия

В Тамбове пройдёт форсайт-сессия по объединению промышленности и дизайна

14 апреля 2026
17 апреля в Тамбове состоится форсайт-сессия «Интеграция промышленных технологий и креативных индустрий» (12+). Площадкой станет Креативный кластер ТГУ им. Г.Р. Державина. Организаторами выступают Строгановский университет (Москва), Державинский университет, региональная ассоциация промышленников

В Мичуринском аграрном университете подписали соглашение о сотрудничестве с ветеранской организацией

14 апреля 2026
В Мичуринском государственном аграрном университете состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве с Мичуринским местным отделением Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций». Документ подписали

В Тамбове за 300 млн рублей продают бывший хлебозавод

14 апреля 2026
В Тамбове на продажу и в аренду выставлен производственно-складской комплекс Тамбовского хлебозавода на улице Лермонтовской. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Стоимость объекта указана на уровне 300 млн рублей, однако цена может обсуждаться с потенциальными покупателями. В состав

В Тамбове бывшего начальника вокзала будут судить за хищение и подлог

13 апреля 2026
В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника железнодорожного вокзала. Его обвиняют в хищении имущества и мошенничестве, сообщили в региональном управлении СК России. По данным следствия, в 2024–2025 годах он похитил имущество, находившееся в его ведении, а
