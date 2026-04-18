Газета «Притамбовье» отмечает 90-летний юбилей

— «Притамбовье» по праву пользуется доверием читателей, оставаясь важным и авторитетным источником информации. Вы бережно храните традиции отечественной журналистики, при этом уверенно идёте в ногу со временем, — отметил он.

Общественно-политическая газета Тамбовского округа «Притамбовье» 19 апреля отмечает 90 лет со дня выхода первого номера. С юбилеем коллектив редакции поздравил глава региона Евгений Первышов.Первый номер газеты вышел в 1936 году. За десятилетия издание не раз меняло название — от «За сталинский урожай» до «Голоса Притамбовья». С 2001 года закрепилось нынешнее название.В разные годы газета играла заметную роль в жизни региона. В довоенный период она участвовала в ликвидации неграмотности, позже становилась лауреатом ВДНХ СССР, а в новейшей истории получила признание на всероссийских профессиональных конкурсах.С изданием связаны имена многих известных в Тамбовской области журналистов, писателей и общественных деятелей. Сегодня «Притамбовье» продолжает развиваться в составе издательского дома «Тамбов», реализуя проекты в сфере краеведения, туризма и сохранения исторической памяти.К юбилею редакция подготовила серию материалов о людях, стоявших у истоков газеты и работавших в ней в разные годы.