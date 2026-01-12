Тамбов-информ - новости Тамбова и области

В Тригуляе вновь обострилась многолетняя проблема с электроснабжением

С наступающим Новым годом!

В Мичуринске почтили память участников боевых действий в годовщину ввода войск в Афганистан

Мичуринские ветераны приняли участие в шествии добровольческих движений

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

Евгений Первышов поздравил тамбовских журналистов с Днём российской печати

Евгений Первышов поздравил тамбовских журналистов с Днём российской печати

Вчера, 15:03
Сегодня, 13 января, в России отмечается День печати — профессиональный праздник работников средств массовой информации. С поздравлением к журналистскому сообществу Тамбовской области обратился глава региона Евгений Первышов.

В своём обращении руководитель области подчеркнул, что печатные и электронные СМИ играют важную роль в жизни региона. По его словам, журналисты предоставляют жителям актуальную и проверенную информацию о событиях в области, стране и мире, способствуют сохранению исторической памяти и противодействию распространению недостоверных сведений. Особо была отмечена роль СМИ в обеспечении обратной связи между властью и обществом, а также в поднятии социально значимых и волнующих людей тем.

Глава региона также отметил вклад журналистов в формирование открытого и честного диалога между властью, обществом и бизнесом, благодаря которому удаётся совместно решать насущные вопросы и развивать Тамбовскую область. В завершение он поблагодарил представителей медиасообщества за профессионализм и пожелал им благополучия и роста аудитории.

День российской печати был учреждён в честь выхода в 1703 году первой отечественной газеты «Ведомости». Сегодня этот праздник объединяет сотрудников газет, журналов, телевидения, радио, интернет-изданий и социальных медиа.

В настоящее время в Тамбовской области работают 146 средств массовой информации. Среди них — 61 сетевое издание, 37 газет, а также телеканалы, радиостанции, журналы и информационные агентства. Такая развитая медиасреда позволяет жителям региона быть в курсе ключевых событий и чувствовать пульс жизни родного края.
Администрация Тамбова подвела итоги новогодних каникул и обсудила проблемы уборки и ЖКХ

Вчера, 18:06
Глава администрации Тамбова Максим Косенков 12 января провёл первую в 2026 году общегородскую планёрку. Основной темой стали итоги работы городских служб в период новогодних каникул и текущие проблемные вопросы. Как отметил руководитель администрации, для служб жизнеобеспечения праздничные дни

Капремонт лицея № 21 в Тамбове обернулся уголовным делом о хищении бюджетных средств

Вчера, 17:05
История с затянувшимся капитальным ремонтом лицея № 21 в Тамбове получила уголовно-правовое продолжение. По итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Основанием стали нарушения при расходовании средств, выделенных в рамках нацпроекта «Молодёжь и

Тамбовская агротехнологическая компания «Агродинамика» оказалась в центре судебных разбирательств

Вчера, 14:02
ООО «Агродинамика», занимающееся цифровыми решениями для сельского хозяйства и базирующееся в Тамбовской области, стало ответчиком по иску в Арбитражном суде Москвы. Московская компания ООО «Гермополис Технология» требует взыскать с тамбовского предприятия 86 млн рублей. Иск пока не принят к

Индустриальные парки «Котовск» и «Уварово»: где есть рост и где пока ждут инвесторов

12 января 2026
Развитие индустриальных парков «Котовск» и «Уварово» стало одной из тем оперативного совещания у главы Тамбовской области Евгения Первышова. О ситуации на площадках доложил руководитель Корпорации развития региона Максим Сеструхин. Индустриальный парк «Котовск» сегодня фактически стал одной из

На трассе под Тамбовом продолжается капремонт моста через Разазовку

12 января 2026
На автодороге «Тамбов – Шацк» – Парский Угол через Хлыстово продолжается капитальный ремонт моста через реку Разазовку. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяжённость ремонтируемого участка составляет 368,13 метра, длина самого моста — 53,31 метра. Как сообщили

В 2026 году в Тамбовской области благоустроят почти 80 территорий за счёт федеральных средств

12 января 2026
В Тамбовской области в 2026 году продолжится масштабная работа по обновлению общественных пространств и дворов. На эти цели предусмотрено 258,1 млн рублей в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Как

Дело о взятках на госпредприятии: бывший директор АО «Тепличное» арестован в Тамбовской области

12 января 2026
В Тамбовской области расследуется уголовное дело о получении взяток в отношении бывшего генерального директора акционерного общества с государственным участием. По данным следствия, преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ, обвинение предъявлено по статье 290 УК РФ.

Прокуратура требует 216 млн рублей с подрядчика, сорвавшего строительство школы в Бокино

11 января 2026
Прокуратура Тамбовской области обратилась в арбитражный суд с иском к подрядной организации, сорвавшей строительство школы в селе Бокино. Надзорное ведомство требует взыскать с ООО СК «Столица Приволжья» более 216 млн рублей. Иск был подан 29 декабря в Арбитражный суд Нижегородской области, однако

Аэропорт Тамбова временно закрыли для рейсов

10 января 2026
Росавиация временно ограничила работу аэропорта в Тамбове. В настоящее время воздушная гавань не принимает и не отправляет самолёты. Как пояснили в ведомстве, решение принято из соображений безопасности. Подобные ограничения для тамбовского аэропорта не редкость: последний раз они действовали в

Тамбовские «Котовские неваляшки» планируют усилить присутствие на рынке Вьетнама

9 января 2026
Тамбовское предприятие «Котовские неваляшки» в 2026 году намерено расширить своё присутствие на рынке Вьетнама. Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Завидов. По его словам, устойчивый интерес к традиционной русской игрушке во Вьетнаме открывает дополнительные возможности для

В Тригуляе вновь обострилась многолетняя проблема с электроснабжением

8 января 2026
В посёлке Тригуляй городского округа Тамбов вновь обострилась хроническая проблема с электроснабжением. По словам местных жителей, перебои с подачей электроэнергии длятся не первый год, а в осенне-зимние периоды ситуация традиционно становится критической. Сейчас, утверждают жители, произошёл

В Тамбове в новогодние каникулы открылся бесплатный уличный каток

7 января 2026
В Тамбове в дни новогодних каникул начал работу новый уличный каток с бесплатным входом для всех желающих. Ледовая площадка открылась возле торгово-ярмарочного комплекса на улице Базарной, 119. В тёмное время суток каток подсвечивается праздничными гирляндами, создавая атмосферу зимнего отдыха.

Тамбовская область ускоряет восстановление памятников архитектуры: в планах — более 20 объектов

6 января 2026
Власти Тамбовской области намерены в течение четырёх лет восстановить не менее двадцати объектов культурного наследия. Реализация программы осуществляется при участии финансового института ДОМ.РФ и соответствует поручениям президента РФ Владимира Путина по сохранению исторического наследия страны

Евгений Первышов обозначил приоритеты развития промышленности и инфраструктуры Тамбовской области

5 января 2026
Глава Тамбовской области Евгений Первышов в интервью ТАСС рассказал о ключевых промышленных и инфраструктурных проектах, которые, по замыслу региональных властей, должны стать драйверами экономического роста. Основные тезисы интервью проанализировало деловое издание «Вердикт». По словам

Власти Тамбовской области намерены продлить статус Мичуринска как аграрного наукограда

4 января 2026
Статус Мичуринска как единственного в России аграрного наукограда истекает в 2027 году, однако власти Тамбовской области намерены его сохранить и продлить. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов в интервью ТАСС. По его словам, речь идёт не только о формальном продлении статуса, но и о

Тамбовчанам предложили экологично расстаться с новогодними ёлками

3 января 2026
В Тамбове в первые дни нового года начала работать акция по сбору и переработке новогодних елей. Горожанам предлагают не выбрасывать праздничные деревья, а сдать их на переработку. Пункт приёма открыт с 1 по 15 января и находится на улице Бастионной, 29. Он работает ежедневно с 8:00 до 17:00. В

Тамбов стал победителем всероссийского конкурса въездных стел и входных групп

2 января 2026
Тамбов занял первое место на втором Всероссийском конкурсе «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». Город одержал победу сразу в двух номинациях — «Въездные стелы» (проект) и «Входные группы». В последней категории был отмечен вход в Ахлебиновскую рощу.

Новогодняя ночь в Тамбовской области прошла без происшествий

1 января 2026
В новогоднюю ночь 1 января 2026 года в Тамбовской области состоялось 16 массовых мероприятий, приуроченных к встрече Нового года. По оценке правоохранительных органов, участие в них приняли до пяти тысяч человек. Наибольшее количество праздничных площадок работало в Тамбове. Мероприятия прошли у

С наступающим Новым годом!

31 декабря 2025
Дорогие читатели «Тамбов-информ»! Спасибо, что весь год были с нами: читали, делились ссылками, подсказывали темы, поправляли детали и помогали делать новости точнее. Ваше внимание и участие — главная причина, по которой региональная повестка остаётся живой и по-настоящему полезной.

Резонансное ДТП у «Водоканала» в Тамбове: дело передали в Следственный комитет

30 декабря 2025
Уголовное дело о гибели 8-летнего мальчика, сбитого автомобилем рядом со зданием «Водоканала» в Тамбове, передано в следственный отдел по Октябрьскому району СУ СК России по Тамбовской области. Об этом сообщило деловое издание «Вердикт», отметив, что решение принято на фоне широкого общественного
