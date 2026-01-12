|
Евгений Первышов поздравил тамбовских журналистов с Днём российской печати
Вчера, 15:03
Комментариев: 0
Версия для печати
Сегодня, 13 января, в России отмечается День печати — профессиональный праздник работников средств массовой информации. С поздравлением к журналистскому сообществу Тамбовской области обратился глава региона Евгений Первышов.
В своём обращении руководитель области подчеркнул, что печатные и электронные СМИ играют важную роль в жизни региона. По его словам, журналисты предоставляют жителям актуальную и проверенную информацию о событиях в области, стране и мире, способствуют сохранению исторической памяти и противодействию распространению недостоверных сведений. Особо была отмечена роль СМИ в обеспечении обратной связи между властью и обществом, а также в поднятии социально значимых и волнующих людей тем.
Глава региона также отметил вклад журналистов в формирование открытого и честного диалога между властью, обществом и бизнесом, благодаря которому удаётся совместно решать насущные вопросы и развивать Тамбовскую область. В завершение он поблагодарил представителей медиасообщества за профессионализм и пожелал им благополучия и роста аудитории.
День российской печати был учреждён в честь выхода в 1703 году первой отечественной газеты «Ведомости». Сегодня этот праздник объединяет сотрудников газет, журналов, телевидения, радио, интернет-изданий и социальных медиа.
В настоящее время в Тамбовской области работают 146 средств массовой информации. Среди них — 61 сетевое издание, 37 газет, а также телеканалы, радиостанции, журналы и информационные агентства. Такая развитая медиасреда позволяет жителям региона быть в курсе ключевых событий и чувствовать пульс жизни родного края.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.