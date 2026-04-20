ФАС приостановила конкурс на 794 млн рублей по ремонту дорог в Тамбовской области



Закупку проводит учреждение «Тамбовавтодор». В рамках проекта планируется отремонтировать пять участков дорог, модернизировать три действующих поста весогабаритного контроля и установить ещё два новых.



Основанием для приостановки стали жалобы сразу трёх компаний — московского ООО «Инвестпроекты», ПАО «Ростелеком» и воронежского ООО «Телеком 365». Рассмотрение обращений было назначено на 21 апреля, однако итоги пока не опубликованы.



В частности, «Инвестпроекты» указали на возможные ограничения конкуренции. Речь идёт о требовании использовать в оборудовании датчиков исключительно нержавеющую сталь. По мнению заявителя, такое условие не обосновано и может ограничивать круг участников.



Претензии высказал и «Ростелеком», обратив внимание на несоответствия в конкурсной документации — в том числе в графике работ и условиях авансирования.



Компания «Телеком 365» в свою очередь заявила о неправомерном объединении объектов в один лот. По её мнению, участки расположены в разных муниципалитетах и не связаны между собой, что также может ограничивать конкуренцию.



До принятия решения антимонопольного органа проведение торгов приостановлено.



Согласно условиям закупки, работы рассчитаны до конца ноября 2029 года и будут финансироваться поэтапно: в 2026 году предусмотрено 344,6 млн рублей, в 2027 году — 282,8 млн, в 2028 году — 93,6 млн, в 2029 году — 72,9 млн рублей. Контрактом также предусмотрен аванс в размере 30%.



Проект охватывает ключевые региональные дороги, включая направления Тамбов — Котовск, Мичуринск — Липецк, а также ряд других участков, где планируется как ремонт покрытия, так и установка систем контроля грузового транспорта. Тамбовское управление Федеральной антимонопольной службы приостановило проведение крупного конкурса на модернизацию постов весогабаритного контроля и ремонт региональных дорог. Начальная стоимость контракта составляет 793,9 млн рублей.




