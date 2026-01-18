В Тамбовской области восстановят пункты весового контроля для борьбы с перегрузом фур Комментариев: 0



Как сообщил исполняющий обязанности министра автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Альберт Чурилов, сейчас идут конкурсные процедуры на восстановление трёх пунктов весового контроля и строительство двух новых. Финансирование всех работ предусмотрено.



До конца 2026 года в эксплуатацию планируется ввести пункты весового контроля на дорогах Тамбов — Котовск, Мичуринск — Липецк и «Каспий» — Жердевка — Токарёвка — Мордово — Мельгуны — Волчки — «Орёл — Тамбов».



В 2027 году власти намерены построить ещё два поста — на трассах Мичуринск — Петровское — «Орёл — Тамбов» и Тамбов — Шацк. Также было отмечено, что такие объекты должны находиться под охраной.



Дополнительно сообщается, что в ноябре прошлого года в регионе восстановили передвижной пункт весового контроля. Совместные рейды с Ространснадзором показали эффективность этой меры: по их итогам было составлено 13 протоколов, в том числе девять — в отношении перевозчиков сельскохозяйственной продукции.



