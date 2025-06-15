«Стыд и позор»: Евгений Первышов жёстко раскритиковал концессионеров на фоне проблем с «РКС-Тамбов» Комментариев: 0



Поводом для обсуждения стал доклад директора департамента цен и тарифов Светланы Варковой, которая обозначила ключевые проблемы концессионной модели: изношенность сетей, низкий уровень инвестиций, особенно в сельской местности, и слабый контроль над исполнением условий договоров. По её словам, эти проблемы системные и характерны для большинства российских регионов. В ответ на это на федеральном уровне уже принято решение о повышении контроля за концессионерами.



Выступление главы региона было предельно жёстким: «У нас, что ни концессия — то беда. Концессионеры не вкладывают деньги, всё закладывают в тариф. Свои деньги вытаскивают, а про обязательства забывают. Город прогибается перед “РКС-Тамбов”, лишь бы коллектор доделали. Стыд и позор смотреть на безобразие, которое есть», — заявил Евгений Первышов.



По итогам совещания он поручил усилить контроль за выполнением обязательств «РКС-Тамбов», а также провести детальный аудит всех действующих соглашений: какие суммы получают компании, какой процент составляют выплаты в виде вознаграждений, и главное — куда в итоге уходят эти средства.



Фото: Михаил Карасев Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов на оперативном совещании в правительстве региона резко высказался в адрес компаний, работающих по концессионным соглашениям. Главным объектом критики вновь стала «РКС-Тамбов», отвечающая за коммунальную инфраструктуру областного центра.Поводом для обсуждения стал доклад директора департамента цен и тарифов Светланы Варковой, которая обозначила ключевые проблемы концессионной модели: изношенность сетей, низкий уровень инвестиций, особенно в сельской местности, и слабый контроль над исполнением условий договоров. По её словам, эти проблемы системные и характерны для большинства российских регионов. В ответ на это на федеральном уровне уже принято решение о повышении контроля за концессионерами.Выступление главы региона было предельно жёстким:— заявил Евгений Первышов.По итогам совещания он поручил усилить контроль за выполнением обязательств «РКС-Тамбов», а также провести детальный аудит всех действующих соглашений: какие суммы получают компании, какой процент составляют выплаты в виде вознаграждений, и главное — куда в итоге уходят эти средства.Фото: Михаил Карасев



