Юнькова уходит после масштабных проверок Комментариев: 0



«Основной акцент — это срыв обеспечения льготными лекарствами. Проверки шли по многим направлениям. Выданы четыре замечания, два выговора. Подведены итоги — подписано распоряжение об увольнении министра. Проверка продолжается, будут и другие решения», — прокомментировал Первышов.



Новый исполняющий обязанности министра — Аэлита Зенкина. Сейчас её кандидатура направлена в федеральное Минздравоохранения на согласование.



Поводом для резкой смены руководства стали многочисленные жалобы граждан на отсутствие жизненно необходимых препаратов, а также выводы прокурорских и надзорных органов. В марте по распоряжению Первышова в Минздраве началась служебная проверка, которая выявила системные проблемы — от перебоев в поставках лекарств до неэффективного использования дорогостоящего оборудования.



Особую обеспокоенность у главы региона вызвал факт проигрыша судебного дела по реконструкции детской больницы на сумму более 350 миллионов рублей, о котором руководство Минздрава не проинформировало правительство. Также известно, что в связи с деятельностью министерства возбуждено 11 уголовных дел.



На фоне критики за провал программы льготного лекарственного обеспечения, экс-министр Екатерина Юнькова накануне опубликовала прощальное сообщение в соцсетях, отметив, что за полгода на посту ей удалось добиться ряда достижений — в частности, согласования строительства женских консультаций и открытия палаты интенсивной терапии в Мичуринске. Однако пост вызвал волну негодования со стороны жителей, настаивающих на том, что ключевые проблемы остались нерешёнными.



Кроме того, ранее сообщалось о её попытке оспорить административный штраф в 5,5 тысячи рублей, выписанный за нарушение сроков ответа на обращение гражданина по вопросу редкого препарата «Спинраза». Ответ на него пришёл с опозданием в месяц, и хотя Юнькова своей вины не признала, решение суда осталось в силе.



Кто возглавит региональное здравоохранение в долгосрочной перспективе, пока неизвестно. Очевидно одно — преемнику предстоит устранить накопившиеся системные сбои и вернуть доверие граждан к медицине. Министерство здравоохранения Тамбовской области осталось без руководителя. Временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Первышов официально объявил об отставке Екатерины Юньковой. Решение прозвучало на оперативном совещании регионального правительства и стало следствием выявленных серьёзных нарушений в работе ведомства.— прокомментировал Первышов.Новый исполняющий обязанности министра — Аэлита Зенкина. Сейчас её кандидатура направлена в федеральное Минздравоохранения на согласование.Поводом для резкой смены руководства стали многочисленные жалобы граждан на отсутствие жизненно необходимых препаратов, а также выводы прокурорских и надзорных органов. В марте по распоряжению Первышова в Минздраве началась служебная проверка, которая выявила системные проблемы — от перебоев в поставках лекарств до неэффективного использования дорогостоящего оборудования.Особую обеспокоенность у главы региона вызвал факт проигрыша судебного дела по реконструкции детской больницы на сумму более 350 миллионов рублей, о котором руководство Минздрава не проинформировало правительство. Также известно, что в связи с деятельностью министерства возбуждено 11 уголовных дел.На фоне критики за провал программы льготного лекарственного обеспечения, экс-министр Екатерина Юнькова накануне опубликовала прощальное сообщение в соцсетях, отметив, что за полгода на посту ей удалось добиться ряда достижений — в частности, согласования строительства женских консультаций и открытия палаты интенсивной терапии в Мичуринске. Однако пост вызвал волну негодования со стороны жителей, настаивающих на том, что ключевые проблемы остались нерешёнными.Кроме того, ранее сообщалось о её попытке оспорить административный штраф в 5,5 тысячи рублей, выписанный за нарушение сроков ответа на обращение гражданина по вопросу редкого препарата «Спинраза». Ответ на него пришёл с опозданием в месяц, и хотя Юнькова своей вины не признала, решение суда осталось в силе.Кто возглавит региональное здравоохранение в долгосрочной перспективе, пока неизвестно. Очевидно одно — преемнику предстоит устранить накопившиеся системные сбои и вернуть доверие граждан к медицине.



