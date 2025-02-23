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В Тамбовской области возникли задержки с поставками льготных лекарств
В Тамбовской области зафиксированы проблемы с оперативной доставкой медикаментов для граждан, имеющих право на льготное обеспечение. Об этом на правительственном совещании сообщила глава регионального Минздрава Екатерина Юнькова.
По её словам, поставщики допустили недельную задержку при поставке препаратов, предназначенных для пациентов с сахарным диабетом. В результате медикаменты поступили в аптеки лишь на прошлой неделе. Однако сейчас, как заверила министр, ситуация исправляется, и ведутся масштабные поставки необходимых лекарств.
Исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Первышов подчеркнул, что контроль за своевременной выдачей препаратов должен быть постоянным. Он назвал задержки в обеспечении льготных категорий критической проблемой.«Да, поставщики допускают сбои, но именно вы должны следить за тем, чтобы все необходимые лекарства были в наличии, и чтобы жалоб не возникало. Для этого есть все инструменты. Важно внимательно отслеживать работу контрактной службы, понять, кто отвечает за закупки и почему произошли такие задержки»,
— отметил Евгений Первышов.
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