В Тамбовской области за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 20% 0 За период с 27 января по 2 февраля в Тамбовской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ на 20%. Однако, как отмечает региональное управление Роспотребнадзора, этот показатель остаётся в 1,8 раза ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

В Тамбове пациенты жалуются на нехватку льготных лекарств: проблема стала системной 0 Жители Тамбова, страдающие тяжёлыми заболеваниями, ежемесячно сталкиваются с нехваткой льготных лекарств в аптеках. Многие вынуждены покупать препараты за свой счёт, несмотря на положенные им льготы. Как отмечает региональное отделение Народного фронта, ситуация не меняется на протяжении последнего

Депутат Назаров раскритиковал изоляцию детей-сирот в специально построенных домах 0 На заседании Тамбовской городской Думы депутат от КПРФ Григорий Назаров поднял вопрос о недопустимости формального подхода к решению социальных проблем, в частности, предоставления жилья детям-сиротам.

В Тамбове сорвался проект цифрового планетария – поставщик оборудования исчез 0 Тамбовчане пока не смогут наблюдать звёздное небо в новом цифровом планетарии – поставщик оборудования не выполнил контрактные обязательства. Фирма «Новый Альянс» из Уфы, получившая контракт на 5 млн рублей, должна была установить оборудование в областном музейно-выставочном центре до 10 декабря

В Тамбовской области задержан чиновник при попытке незаконного выезда из России 0 Сотрудника одного из государственных учреждений Тамбовской области задержали при попытке покинуть страну, несмотря на установленные запреты, связанные с его допуском к государственной тайне. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Тамбовской области.

Арбитражный суд Тамбовской области снизил штраф «АльянсСтройСервис», но долг перед бюджетом остался 0 Арбитражный суд Тамбовской области частично удовлетворил иск строительной компании «АльянсСтройСервис» в споре с Федеральной налоговой службой (ФНС), снизив сумму штрафа с 306,9 млн до 28,9 млн рублей. Однако основной долг компании перед бюджетом остался неизменным — более 1,3 млрд рублей, включая

В Тамбовской области расследуют хищение более 2 млн рублей при ремонте центра детского творчества 0 Правоохранительные органы Тамбовской области расследуют уголовное дело о мошенничестве, связанном с нецелевым расходованием бюджетных средств при капитальном ремонте здания учреждения дополнительного образования. По данным следствия, ущерб составил более 2 миллионов рублей.

Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России-2025» в Тамбовской области перенесена на 1 марта 0 Зима 2024–2025 года стала настоящим испытанием для любителей зимних видов спорта из-за отсутствия снега. В связи с этим традиционная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в Тамбовской области переносится с февраля на 1 марта.

В Тамбове продолжают приём новогодних ёлок на переработку 0 Несмотря на завершение официальной акции по сбору новогодних деревьев 31 января, АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) продолжит принимать заявки на вывоз ёлок для переработки. Жители Тамбова могут сообщить о выброшенных деревьях через чат-бот в Telegram: @AOTCK_bot.

В Тамбове осудили экс-заместителя декана ВГУИТ за получение взяток 0 Октябрьский районный суд Тамбова вынес обвинительный приговор бывшему исполняющему обязанности заместителя декана факультета местного представительства Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ). По информации прокуратуры Тамбовской области, он признан виновным в 46

Подвиг сквозь поколения: Игоря Волкова хотят видеть Почётным гражданином области 0 В издании «Региональные известия» вышло большое интервью с Игорем Ивановичем Волковым — руководителем Мичуринского местного отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана». Ветеран боевых действий, удостоенный множества государственных наград, уже более 20 лет возглавляет одну из самых активных

В Тамбовской области обсудили рост цен и обеспечение региона хлебом 0 На оперативном совещании под руководством врио главы Тамбовской области Евгения Первышова обсуждался рост цен на продовольственные и непродовольственные товары. По словам главы Тамбовстата Владимира Рукина, в течение года наиболее заметное подорожание зафиксировано на плодоовощную продукцию,

Ветераны Афганистана провели уроки мужества для молодежи Мичуринска 0 К 3-й годовщине начала специальной военной операции Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» активизировало военно-патриотическую работу с молодежью. Члены организации проводят встречи со школьниками и

Моршанский лесхоз обновляет технику для сохранения лесов 0 С 2019 года Моршанский лесхоз успешно выполняет показатели федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». За шесть лет предприятие приобрело 40 единиц техники и специализированного оборудования, что значительно повысило эффективность работ по сохранению

В Тамбове открылась фотовыставка «Женский взгляд» 0 1 февраля в областной библиотеке имени А.С. Пушкина открылась фотовыставка «Женский взгляд» (12+). Экспозиция включает 40 работ 21 участницы из городов Тамбов, Великий Новгород, Брянск, Липецк и Ханты-Мансийский автономный округ. Фотографы разных возрастов и уровней мастерства представили свои

Тамбовский Добро.Центр «Горг» вошёл в топ федерального рейтинга эффективности 0 Ассоциация Волонтерских Центров (Добро.рф) подвела итоги работы Добро.Центров за 2024 год. В число лидеров мониторинга эффективности вошёл Добро.Центр «Горг» из Тамбова.

Контракт на реконструкцию Тамбовской филармонии расторгли из-за банкротства подрядчика 0 Региональное министерство градостроительства и архитектуры расторгло контракт с ООО «ЦХД Инжиниринг» на реконструкцию Тамбовской филармонии. Уведомление об одностороннем отказе было направлено конкурсному управляющему компании Наталье Бикуловой 15 января. Основанием для расторжения стало признание

Тамбовские спортсмены вошли в состав сборной России по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта 0 Четырнадцать воспитанников спортивно-адаптивной школы паралимпийского и сурдлимпийского резерва Тамбовской области получили возможность представлять Россию на международной арене. Кроме того, пять тренеров из региона вошли в штабы национальных сборных. Об этом сообщили в областном министерстве

В Тамбовской области завершено расследование дела о страховом мошенничестве на 15 миллионов рублей 0 В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 11 участников организованной преступной группы, занимавшейся мошенничеством в сфере автострахования. По данным прокуратуры региона, злоумышленники инсценировали дорожно-транспортные происшествия, чтобы незаконно получить

В Тамбове водитель Daewoo Matiz сбил двух детей 0 31 января около 12:20 на улице Базарной в Тамбове у дома № 98 произошла авария. 41-летний водитель Daewoo Matiz, житель Гавриловского округа, сбил двух детей, которые переходили дорогу в неположенном месте.