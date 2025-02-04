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В Тамбове пациенты жалуются на нехватку льготных лекарств: проблема стала системной
Жители Тамбова, страдающие тяжёлыми заболеваниями, ежемесячно сталкиваются с нехваткой льготных лекарств в аптеках. Многие вынуждены покупать препараты за свой счёт, несмотря на положенные им льготы. Как отмечает региональное отделение Народного фронта, ситуация не меняется на протяжении последнего года.— Например, муж Юлии Сергеевны после перенесённой онкологии нуждается в ингаляторе, но его нет в наличии с марта 2024 года. В результате пенсионеры ежемесячно тратят около 2 тысяч рублей на его приобретение. А Ирина Борисовна, страдающая сахарным диабетом, вынуждена покупать жизненно важные препараты на сумму порядка 5 тысяч рублей ежемесячно,
— сообщили эксперты ОНФ.
По данным Народного фронта, проблема носит массовый характер. Только на прямую линию президента в этом году от тамбовчан поступило более 600 жалоб на отсутствие льготных медикаментов. Чаще всего пациенты не могут получить препараты для лечения диабета.
В связи с этим Народный фронт взял ситуацию на контроль и направил обращение в прокуратуру Тамбовской области с требованием разобраться в причинах несвоевременной закупки льготных лекарств.
Фото: скриншот видео "Народный Фронт, Тамбовская область" / vk.com
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