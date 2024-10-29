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В Тамбове коммунальные разрытия на улице Мичуринской остаются незакрытыми

Вчера, 18:05
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В Тамбове коммунальные разрытия на улице Мичуринской остаются незакрытымиВ Тамбове на улице Мичуринской, в районе дома № 72, уже пять месяцев зияет огромная яма, вырытая для замены старых труб. Эта коммунальная разрытия шириной в весь тротуар и протяжённостью около 50 метров оставила жителей и активистов регионального Народного фронта в недоумении.

По информации активистов, замена труб была завершена, однако проблема с утечкой теплоносителя сохраняется: из-под земли продолжают вырываться клубы горячего пара, что указывает на новые проблемы с системой отопления. Несмотря на то что ресурсоснабжающая организация обязана была засыпать разрытия и восстановить асфальтовое покрытие, никаких действий в этом направлении не предпринято.

В связи с затягиванием сроков восстановления, Народный фронт направил обращения в прокуратуру области и администрацию Тамбова с просьбой принять меры в отношении ресурсоснабжающей организации, ответственной за текущую ситуацию.

Фото: ОНФ
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