Молоко от больных лейкозом коров могло поступить на прилавки покупателей 0 Проведены плановые выездные проверки в хозяйствах Токарёвского и Мордовского округов, которые страдают от высокой заболеваемости лейкозом крупного рогатого скота. В ходе проверок были обнаружены нарушения в хозяйственной практике.

На юге Тамбове завершаются работы по ремонту тепловых сетей 0 В соответствии с информацией от пресс-службы администрации Тамбова, муниципальное предприятие «Тамбовтеплосервис» завершает реконструкцию теплосетей на улице Астраханской. Работы уже находятся в финальной стадии, и готовность объекта составляет 80%.

Тамбовчане приняли участие в акции «Свеча поколений» 0 3 августа, прошла знаменательная акция под названием "Свеча поколений" (0+), организованная в память о Герое России и Герое Донбасса, Ольге "Корсе" Качуре, погибшей год назад. Мероприятие прошло у мемориального комплекса "Вечный огонь" и собрало десятки тамбовчан разного возраста, включая

В отставку будут отправлены чиновники курирующие охоту 0 На пресс-конференции, которая состоялась накануне, и.о. министра экологии Тамбовской области Алла Альбегова, объявила об отставке двух чиновников, ответственных за управление охотой в регионе, после проведения "внутреннего аудита". Согласно заявлению госпожи Альбеговой, заместитель министра

В городе Тамбове на улице Рылеева произошло ДТП 0 2 августа в городе Тамбове на улице Рылеева произошло ДТП. По информации Госавтоинспекции Тамбовской области, 21-летняя водительница автомобиля Renault Logan сбила 6-летнюю девочку, которая переходила дорогу в сопровождении своей матери. Несчастный случай произошел на пешеходном переходе.

Тамбовская область экспортировала продукции на 117 млн долларов 0 Вопросы реализации национального проекта «Экспорт продукции АПК» были обсуждены на заседании организационного штаба, проведенном Главой Тамбовской области Максимом Егоровым.

В Моршанске утонул мужчина 0 3 августа в 9:20 в Моршанске произошло происшествие, в результате которого утонул мужчина. Эту информацию сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В Мичуринске отметили День ВДВ 0 Вчера вместе со всей страной мичуринцы отмечали День Воздушно-десантных войск. Знаменитой «крылатой пехоте» исполнилось 93 года.

В Тамбовской области открыли стелу погибшему Герою России Артуру Лапшину 0 В Тамбовской области на территории воинской части, где проходил свою службу, была открыта стела в память о Герое России – гвардии прапорщике Артуре Лапшине. Трагическая гибель этого отважного бойца произошла в возрасте 33 лет, во время исполнения специальных боевых задач в рамках военной операции.

Более километра новых сетей водоснабжения проложили в Котовске 0 Сотрудники Рассказовского филиала АО "Тамбовская сетевая компания" приближаются к завершению строительства распределительного трубопровода для централизованного холодного водоснабжения в Котовске в рамках инвестиционной программы концессионного соглашения на 2023 год. Этот проект включает прокладку

В Тамбовской области усилили меры по охране лесов 0 В Тамбовской области согласно прогнозам синоптиков ожидается повышение температуры воздуха до +34 градусов в ближайшие дни. Это повлечет за собой повышенную вероятность возникновения лесных пожаров, и поэтому меры по охране лесов от пожаров будут ужесточены.

В Тамбове проходят проверку детские сады 0 В Тамбове началась проверка детских дошкольных учреждений перед наступлением нового учебного года. Комиссия, состоящая из представителей различных ведомств, занимается оценкой готовности детских садов, начиная с северной части города.

Аэропорт «Тамбов» получил сертификат соответствия 0 Аэропорт «Тамбов» успешно получил сертификат соответствия федеральным авиационным правилам, который будет действителен в течение пяти лет. Это важное решение было принято специализированной комиссией после тщательной оценки проведённой реконструкции. Глава региона Максим Егоров, отметил в

Продукты в «Суши даром» поступали с нарушениями правил транспортировки 0 Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям присоединилось к расследованию случая группового пищевого отравления жителей Тамбова, произошедшего 25 июля текущего года. В этом инциденте более 20 человек обратились за медицинской помощью после употребления готовой еды из кафе "Суши

Фигурантам уголовного дела по котовским котельным продлили срок ареста до 1 ноября 0 По информации «ПроТамбова», срок содержания под стражей всех трех фигурантов уголовного дела, связанного со строительством котельных в Котовске, был продлен на три месяца. Таким образом, Юрий Данилюк и Юрий Чернышов, топ-менеджеры компании «Компьюлинк», а также Олег Попов, директор ООО «Энергофит»,

В отношении бывшего руководителя ТОГКУ «Тамбовавтодор» возбуждено уголовное дело о растрате 0 В отношении бывшего руководителя ТОГКУ «Тамбовавтодор» Дмитрия Попова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

Котовчанин угрожал топором судебному приставу 0 В Котовске был вынесен приговор 41-летнему местному жителю, признанному виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

В Тамбове напротив стадиона «Динамо» начали ремонтировать сквер 0 Пресс-служба регионального министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства опубликовала видео работ по благоустройству пешеходной зоны возле стадиона "Динамо" в областном центре.

На Рассказовском шоссе произошла серьезная авария с участием мотоцикла 0 Во второй половине дня 30 июля на Рассказовском шоссе произошло серьезное дорожное происшествие, в котором пострадал мотоциклист.

В Тамбове мужчина погиб под колёсами грузовика 0 В посёлке Строитель (округ Тамбов) произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина.