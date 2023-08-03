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На юге Тамбове завершаются работы по ремонту тепловых сетей
Вчера, 10:55
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В соответствии с информацией от пресс-службы администрации Тамбова, муниципальное предприятие «Тамбовтеплосервис» завершает реконструкцию теплосетей на улице Астраханской. Работы уже находятся в финальной стадии, и готовность объекта составляет 80%.
Обновление данного участка теплосети касается 10 многоквартирных домов, получающих теплоснабжение от этих труб. Капитальный ремонт проводится на участке между домами 1/5 и 177 по улице Астраханской. В связи с работами, временно закрыт сквозной проезд через дворы.
Примечательно, что установка труб горячего водоснабжения запланирована на последний этап, чтобы минимизировать неудобства для потребителей. Кратковременное отключение горячей воды произойдет только во время переврезки.
Этот проект реконструкции теплотрассы входит в рамки региональной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры, и в ходе работ затронут более 270 метров сетей отопления и горячего водоснабжения.
По завершении капитального ремонта трубопровода, «Тамбовтеплосервис» восстановит асфальтовое покрытие и улучшит благоустройство зеленых зон. Окончание работ на этом участке запланировано на конец августа.
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