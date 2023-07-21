|
|
После ремонта в Тамбове заливает очередной двор
В городе Тамбове на улице Мичуринской произошла новая авария коммунальных сетей, в результате которой вода стала просачиваться через просевшее от влаги асфальтовое покрытие, заливая территорию двора.
Инцидент произошел во дворе дома 147в на улице Мичуринской. Несколько лет назад во всем микрорайоне была проведена замена труб, однако время от времени возникают аварийные ситуации как в системе водоснабжения, так и в системе отопления. Обнаружение течи было сделано местными жителями в пятницу вечером. На следующее утро аварийная служба прибыла по заявке жителей и прокопала небольшую канавку, чтобы направить воду на газон, а не на дорогу.
Представители коммунальных служб сообщили, что планируют приступить к устранению аварии на следующей неделе.
Председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы, Артем Александров, подчеркнул, что данный инцидент является лишь одним из примеров неудовлетворительного состояния коммунальной инфраструктуры. Он отметил, что необходима комплексная программа по реконструкции сферы ЖКХ для улучшения ситуации в городе.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
В субботу, 22 июля, состоялся дебютный матч первенства России по футболу среди команд Второй лиги «Дивизион Б». На стадионе «Янтарь» в столице, футбольный клуб «Спартак» из Тамбова провёл противостояние с московской командой «Строгино».
На территории Петровского муниципального округа произошло страшное ДТП с летальным исходом. В результате происшествия водитель автомобиля марки "Hyundai" наехал на 16-летнего подростка, который несчастливо оказался на проезжей части дороги. Согласно показаниям водителя, находившегося в условиях
Более 2,7 тысячи звонков были получены по детскому телефону доверия от жителей региона, согласно данным министерства социальной защиты и семейной политики Тамбовской области. Отмечается, что большая часть звонков поступила от детей и подростков.
В городе Тамбове на улице Мичуринской произошла новая авария коммунальных сетей, в результате которой вода стала просачиваться через просевшее от влаги асфальтовое покрытие, заливая территорию двора.
Из данных ЕГРЮЛ стало известно, что Генеральным директором ОАО «Тамбовский хлебозавод» назначен Вячеслав Кантуганов, который заменил на этой должности Дамира Сабирова, работавшего с июня 2018 года до 16 июля 2023 года.
В соответствии с позицией прокуратуры, суд отклонил просьбу осужденного о замене оставшейся части наказания на более мягкий вид наказания. 49-летний осужденный был осужден Липецким областным судом в 2001 году на 24 года лишения свободы в исправительной колонии особого режима за совершение особо
Ожидается нестабильная погода на выходных - переменная облачность и кратковременные дожди. В субботу днем преимущественно без осадков, а в воскресенье возможны кратковременные дожди и грозы в некоторых районах.
Администрации городов Тамбов и Рассказово ввели временные ограничения на купание, рыбную ловлю и использование воды из рек Цна и Лесной Тамбов в бытовых целях. В связи с проведением противоэпидемических мероприятий, связанных с выявлением у одного из трудовых мигрантов холероподобного возбудителя,
ООО "Дормострой" стало победителем трех из девяти конкурсов на ремонт и обслуживание дорог регионального значения в Тамбовской области. Подряд на сумму 1,9 млрд рублей был присужден этой костромской компании. Однако остальные шесть аукционов на сумму 5,3 млрд рублей были отменены заказчиком -
Вчера первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, посетил Тамбовскую область. Вместе с главой региона Максимом Егоровым, он посетил филиал Государственного фонда поддержки участников Спецоперации "Защитники Отечества".
Благодаря реализации национального проекта "Жилье и городская среда", 82 семьи из города Котовск получили ключи от своих новых квартир. Церемония вручения ключей прошла под руководством заместителя Главы Тамбовской области, Евгения Зименко.
В гостинице для трудовых мигрантов в городе Рассказово, Тамбовская область, сейчас активно проводятся противоэпидемические мероприятия, организованные Роспотребнадзором.
В этом году, 29 июля, состоится IV фестиваль "Шушпанская щука" - любимое событие рыбаков, любителей Царицы-Ухи и местных жителей.
Во дворе дома 131 на улице Чичканова в городе Тамбове состоялась встреча представителей домовых комитетов с сотрудниками администрации города, управляющей компании и муниципальными депутатами. Основной темой обсуждения стала проблема уборки прилегающих территорий.
Мужчина, причастный к инциденту, произошедшему в кафе "Мега" в городе Моршанске Тамбовской области прошлой осенью, был признан виновным Моршанским районным судом. В ходе драки с его оппонентом, он откусил ухо потерпевшего, что привело к тяжкому повреждению здоровья, выразившемуся в неизгладимом
18 июля депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров принял участие во встрече с тамбовчанами, проживающими по улице Подвойского. Темой обсуждения стал затянувшиеся работы по реконструкции канализационного коллектора по одноимённой улице в рамках концессионного соглашения с
Один из банков получил штраф за незаконную отправку рекламного сообщения, который был признан законным арбитражным апелляционным судом.
На территории посёлка Военхоз в Тамбовском округе был обнаружен и ликвидирован очаг произрастания дикорастущей конопли в рамках операции "Мак-2023". Площадь, занятая незаконными посевами, превышала 1 гектар, а общий вес уничтоженного материала составил 700 кг. Эту информацию сообщило региональное
В Тамбовской области начались работы по восстановлению плотины на реке Цна, которая является частью Тамбовского гидроузла. Глава региона, Максим Егоров, провел рабочее совещание на месте строительства 18 июля.
В результате проверки прокурором системы водоснабжения поселка Чакино, который находится в Ржаксинском округе Тамбовской области, были обнаружены нарушения.
РСХБ запустил новый карточный продукт – «Аппетитная карта». Теперь за покупки продуктов в супермаркетах и у фермеров можно получать дополнительные «Вкусные баллы», которые компенсируют траты на питание за предыдущий месяц.
|