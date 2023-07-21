После ремонта в Тамбове заливает очередной двор Комментариев: 0



Инцидент произошел во дворе дома 147в на улице Мичуринской. Несколько лет назад во всем микрорайоне была проведена замена труб, однако время от времени возникают аварийные ситуации как в системе водоснабжения, так и в системе отопления. Обнаружение течи было сделано местными жителями в пятницу вечером. На следующее утро аварийная служба прибыла по заявке жителей и прокопала небольшую канавку, чтобы направить воду на газон, а не на дорогу.



Представители коммунальных служб сообщили, что планируют приступить к устранению аварии на следующей неделе.



Председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы, Артем Александров, подчеркнул, что данный инцидент является лишь одним из примеров неудовлетворительного состояния коммунальной инфраструктуры. Он отметил, что необходима комплексная программа по реконструкции сферы ЖКХ для улучшения ситуации в городе. В городе Тамбове на улице Мичуринской произошла новая авария коммунальных сетей, в результате которой вода стала просачиваться через просевшее от влаги асфальтовое покрытие, заливая территорию двора.Инцидент произошел во дворе дома 147в на улице Мичуринской. Несколько лет назад во всем микрорайоне была проведена замена труб, однако время от времени возникают аварийные ситуации как в системе водоснабжения, так и в системе отопления. Обнаружение течи было сделано местными жителями в пятницу вечером. На следующее утро аварийная служба прибыла по заявке жителей и прокопала небольшую канавку, чтобы направить воду на газон, а не на дорогу.Представители коммунальных служб сообщили, что планируют приступить к устранению аварии на следующей неделе.Председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы, Артем Александров, подчеркнул, что данный инцидент является лишь одним из примеров неудовлетворительного состояния коммунальной инфраструктуры. Он отметил, что необходима комплексная программа по реконструкции сферы ЖКХ для улучшения ситуации в городе.



