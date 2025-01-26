Министр экологии Тамбовской области Алла Албегова уходит в отставку Комментариев: 0



На посту министра Албегова работала с октября 2023 года, предварительно исполняя обязанности с июля того же года. Причиной ухода она назвала семейные обстоятельства.



«Я благодарю руководителя региона за понимание моей личной ситуации. За время работы в Тамбовской области я познакомилась с удивительными людьми, нашла друзей и оставляю здесь частичку своего сердца. Уверена, что Тамбовщина останется такой же гостеприимной и душевной», — отметила Албегова в своём комментарии.



На протяжении её работы в должности министра экологии Албегова занималась вопросами охраны окружающей среды, экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов, а также надзором в сфере охоты и защиты животного мира. Ранее она занимала аналогичный пост в Кировской области.



Имя нового руководителя министерства экологии пока не объявлено.



Отставка Албеговой стала вторым громким кадровым изменением в правительстве региона за последние дни. 24 января свой пост покинула врио заместителя главы региона Оксана Леонгард, курировавшая экономическую и инвестиционную политику. Кроме того, произошли назначения в других ведомствах: исполняющим обязанности министра ЖКХ стал Константин Шульгин, а министерство туризма возглавил Станислав Дзасохов.



Эксперты отмечают, что кадровые перестановки могут быть частью усилий по обновлению подходов в ключевых направлениях работы регионального правительства. В частности, в сфере туризма существуют серьёзные проблемы, требующие комплексного подхода. Как отметил эксперт Артём Александров, привлекательность региона должна создаваться не только через медийное продвижение, но и с помощью развития инфраструктуры, особенно в удалённых муниципалитетах. Для решения таких задач потребуется взаимодействие профильных министерств и значительные инвестиции. Министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Алла Албегова покидает свой пост по собственному желанию. Как сообщается, её заявление об увольнении уже подписал временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Первышов. Последним рабочим днём Албеговой станет 30 января 2025 года.На посту министра Албегова работала с октября 2023 года, предварительно исполняя обязанности с июля того же года. Причиной ухода она назвала семейные обстоятельства.отметила Албегова в своём комментарии.На протяжении её работы в должности министра экологии Албегова занималась вопросами охраны окружающей среды, экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов, а также надзором в сфере охоты и защиты животного мира. Ранее она занимала аналогичный пост в Кировской области.Имя нового руководителя министерства экологии пока не объявлено.Отставка Албеговой стала вторым громким кадровым изменением в правительстве региона за последние дни. 24 января свой пост покинула врио заместителя главы региона Оксана Леонгард, курировавшая экономическую и инвестиционную политику. Кроме того, произошли назначения в других ведомствах: исполняющим обязанности министра ЖКХ стал Константин Шульгин, а министерство туризма возглавил Станислав Дзасохов.Эксперты отмечают, что кадровые перестановки могут быть частью усилий по обновлению подходов в ключевых направлениях работы регионального правительства. В частности, в сфере туризма существуют серьёзные проблемы, требующие комплексного подхода. Как отметил эксперт Артём Александров, привлекательность региона должна создаваться не только через медийное продвижение, но и с помощью развития инфраструктуры, особенно в удалённых муниципалитетах. Для решения таких задач потребуется взаимодействие профильных министерств и значительные инвестиции.



