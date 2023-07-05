И.о. министра экологии области назначена Алла Албегова Комментариев: 0



Алла Албегова будет ответственна за область охраны окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, изучение, использование и воспроизводство природных ресурсов, включая недропользование, управление водными объектами и охрану животного мира. Ее полномочия также включают федеральный государственный контроль в сфере охотничьего хозяйства, надзор за охраной и использованием объектов животного мира, а также их естественной среды обитания. Она также будет координировать деятельность в области охраны и использования регионально значимых особо охраняемых природных территорий.



Для справки: Алла Албегова родилась в 1962 году. В 1984 году она окончила Кировский политехнический институт по специальности "Инженер-химик-технолог". В 1984-1985 годах она работала инженером-технологом на заводе "Аналог" в Кирове. С марта 2000 года Албегова занимала должность начальника отдела мониторинга окружающей среды, научного и информационного обеспечения Государственного комитета по охране окружающей среды Кировской области. В период с 2008 по 2009 годы она была начальником управления охраны окружающей среды и природопользования в Кировской области. В 2016 году она стала временно исполняющим обязанности министра окружающей среды Кировской области, а в 2017 году и до своей отставки занимала должность министра охраны окружающей среды в Кировской области.



Фото: vkirove.ru Пресс-служба Правительства Тамбовской области сообщает, что с 6 июля текущего года Максим Егоров принял распоряжение о назначении Аллы Албеговой временным исполняющим обязанности министра экологии и природных ресурсов.Алла Албегова будет ответственна за область охраны окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, изучение, использование и воспроизводство природных ресурсов, включая недропользование, управление водными объектами и охрану животного мира. Ее полномочия также включают федеральный государственный контроль в сфере охотничьего хозяйства, надзор за охраной и использованием объектов животного мира, а также их естественной среды обитания. Она также будет координировать деятельность в области охраны и использования регионально значимых особо охраняемых природных территорий.Для справки: Алла Албегова родилась в 1962 году. В 1984 году она окончила Кировский политехнический институт по специальности "Инженер-химик-технолог". В 1984-1985 годах она работала инженером-технологом на заводе "Аналог" в Кирове. С марта 2000 года Албегова занимала должность начальника отдела мониторинга окружающей среды, научного и информационного обеспечения Государственного комитета по охране окружающей среды Кировской области. В период с 2008 по 2009 годы она была начальником управления охраны окружающей среды и природопользования в Кировской области. В 2016 году она стала временно исполняющим обязанности министра окружающей среды Кировской области, а в 2017 году и до своей отставки занимала должность министра охраны окружающей среды в Кировской области.Фото: vkirove.ru



