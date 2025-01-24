Заместитель главы Тамбовской области Оксана Леонгард ушла в отставку Комментариев: 0



В прощальном послании Оксана Леонгард выразила благодарность коллегам за совместную деятельность, отметив, что за время её работы удалось достичь многого, хотя некоторые планы остаются нереализованными. «Эта работа стала для меня ценным опытом, который я смогу применить в будущем», — написала она, не уточнив свои дальнейшие карьерные планы.



Леонгард была назначена на эту должность в октябре 2022 года и вошла в команду первых назначенцев бывшего губернатора Максима Егорова. Её деятельность охватывала управление проектной работой правительства, инвестиционной политикой, имущественными вопросами и госзакупками. Однако её работа часто подвергалась критике, особенно в сфере экономического развития региона.



До этого Оксана Леонгард возглавляла региональную Корпорацию развития, чья деятельность не была отмечена значимыми успехами. Напротив, организация нередко упоминалась в контексте финансовых проблем и уголовных дел, связанных с её прежними руководителями.



Отставка Леонгард воспринимается в региональном правительстве как закономерный шаг. Теперь перед властями области стоит задача найти нового руководителя экономического блока, который сможет эффективно реализовать стратегию развития региона.



Фото: соцсети Оксаны Леонгард Заместитель главы Тамбовской области Оксана Леонгард, отвечавшая за экономическую и инвестиционную политику региона, покинула свою должность. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях. Отставка чиновницы была ожидаемой, учитывая критику её работы в качестве руководителя экономического направления региона.В прощальном послании Оксана Леонгард выразила благодарность коллегам за совместную деятельность, отметив, что за время её работы удалось достичь многого, хотя некоторые планы остаются нереализованными. «Эта работа стала для меня ценным опытом, который я смогу применить в будущем», — написала она, не уточнив свои дальнейшие карьерные планы.Леонгард была назначена на эту должность в октябре 2022 года и вошла в команду первых назначенцев бывшего губернатора Максима Егорова. Её деятельность охватывала управление проектной работой правительства, инвестиционной политикой, имущественными вопросами и госзакупками. Однако её работа часто подвергалась критике, особенно в сфере экономического развития региона.До этого Оксана Леонгард возглавляла региональную Корпорацию развития, чья деятельность не была отмечена значимыми успехами. Напротив, организация нередко упоминалась в контексте финансовых проблем и уголовных дел, связанных с её прежними руководителями.Отставка Леонгард воспринимается в региональном правительстве как закономерный шаг. Теперь перед властями области стоит задача найти нового руководителя экономического блока, который сможет эффективно реализовать стратегию развития региона.Фото: соцсети Оксаны Леонгард



