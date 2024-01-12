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Оксана Муравьёва покинула должность директора «Новый век»
Вчера, 16:28
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С 12 января, должность генерального директора Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения «Телевизионная и радиовещательная компания Тамбовская губерния», более известного как телекомпания «Новый век», осталась вакантной. И.о. гендиректора, Оксана Муравьёва, приняла решение сложить свои полномочия, написав заявление по собственному желанию. Оксана Муравьёва руководила ТРК «Тамбовская губерния» с 2016 года, сменив на этом посту Сергея Белозёрова.
Оксана Муравьёва является одним из основателей телекомпании и начала свою карьеру в здании на Моршанском шоссе задолго до первого эфира «Нового века», который состоялся 9 мая 2003 года. В дополнение к управленческим обязанностям, она регулярно выходила в эфир с авторскими программами.
На данный момент не сообщается, кто займет позицию нового генерального директора единственной полностью региональной телерадиокомпании.
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