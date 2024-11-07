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Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов утвердил заместителей
Вчера, 11:28
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Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов утвердил состав своих заместителей, каждый из которых пока будет работать в статусе временно исполняющего обязанности. Это кадровое решение пока не привело к появлению новых лиц в команде главы региона, изменения коснулись только статуса действующих вице-губернаторов. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
На своих постах остались следующие заместители:
Алексей Бибичев — курирует вопросы внутренней политики региона;
Евгений Зименко — отвечает за инфраструктурное развитие;
Алена Сытова — занимается вопросами агропромышленного комплекса;
Оксана Леонгард — возглавляет экономический блок;
Наталия Макаревич — курирует промышленность, торговлю, предпринимательство, а также труд и занятость;
Евгения Михалина — отвечает за туризм, молодежную политику, культуру и спорт;
Любовь Третьякова — курирует финансовый сектор;
Галина Шеманаева — отвечает за социальную политику.
Евгений Первышов охарактеризовал свою команду как «лидеров общественного мнения» и активно встречается с каждым из заместителей для обсуждения приоритетных задач. Основные темы — успешное завершение 2024 года с достижением запланированных показателей, реализация национальных проектов и взаимодействие с федеральными структурами.
Напомним, что назначение Первышова на пост врио губернатора состоялось 4 ноября после отставки Максима Егорова. Он покинул пост губернатора области в связи с переходом на федеральный уровень, однако новая должность Егорова пока не была раскрыта.
Фото: «ПроТамбов», Элеонора Соса
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