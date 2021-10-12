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» » Главы региона оставил на прежних постах всех заместителей

Главы региона оставил на прежних постах всех заместителей

Сегодня, 09:35
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Главы региона оставил на прежних постах всех заместителей Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров оставил на прежних постах всех заместителей, которые работали в прежней команде губернатора.

При этом Максим Егоров отметил, что кадровые решения будут приниматься им в соответствии с эффективностью работы каждого чиновника и органа власти.
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