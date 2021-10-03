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Александр Никитин отправлен в отставку
Вчера, 19:48
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В связи с заявлением Главы администрации Тамбовской области Никитина А.В. о досрочном прекращении полномочий Президент РФ принял его отставку.
Временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного главой администрации Тамбовской области был назначен Максим Егоров.
С декабря 2018 года Максим Егоров являлся заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. С 11 декабря 2019 года также государственный жилищный инспектор Российской Федерации.
По мнению экспертов, Президент РФ отправил Александра Никитина в отставку из-за его политической слабости. Внешний управленец может и исправить политическую ситуацию, и поставить точку в борьбе элит.
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