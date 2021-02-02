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Ушел в отставку заместитель главы администрации области Алексей Кондратьев
Вчера распоряжением Александра Никитина исполняющий обязанности заместителя главы администрации области Алексей Кондратьев освобожден от замещаемой должности. В этой должности бывший сенатор проработал меньше полугода.
Алексей Кондратьев курировал в администрации области экологическое направление. Подробных комментариев от Алексея Кондратьева насчёт своего увольнения до настоящего момента нет.
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