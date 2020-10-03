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Новым вице-губернатором назначен Алексей Кондратьев
Сегодня, 15:43
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Бывший сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев назначен и.о. заместителя главы администрации Тамбовской области. Алексей Владимирович будет курировать управление лесами Тамбовской области, управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области, управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области.
До прихода в политику Алексей Кондратьев с 1998 по 2010 год служил в частях СпН ГРУ ГШ ВС РФ, принимал участие в миротворческой операции на территории автономного края Косово, а также в антитеррористических операциях в Чеченской республике.
Имеет государственные награды:
1998г. - орден Мужества,
2005г. - медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (с изображением мечей),
2005г. - орден "За военные заслуги",
2008г. - орден Мужества,
2017г. - орден Почета
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