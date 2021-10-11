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К приезду губернатора в Котовске нарисовали разметку прямо поверх грунтовой дороги

Сегодня, 17:06
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К приезду губернатора в Котовске нарисовали разметку прямо поверх грунтовой дорогиВчера врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров посетил с рабочим визитом Котовск, который постарался посетить как можно больше объектов: очистные сооружения, парк культуры и отдыха, стадион, аварийные дома, всем известные новые модульные котельные и другие места.

Заехал губернатор и в новый поселок «Новый Котовск», где правда, не везде есть дорога, но за то службы сделали разметку прямо поверх грунтовой дороги, что стало причиной бурных обсуждений.

Фото: Светлана Михалёва
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