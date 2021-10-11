|
К приезду губернатора в Котовске нарисовали разметку прямо поверх грунтовой дороги
Сегодня, 17:06
Комментариев: 0
Версия для печати
Вчера врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров посетил с рабочим визитом Котовск, который постарался посетить как можно больше объектов: очистные сооружения, парк культуры и отдыха, стадион, аварийные дома, всем известные новые модульные котельные и другие места.
Заехал губернатор и в новый поселок «Новый Котовск», где правда, не везде есть дорога, но за то службы сделали разметку прямо поверх грунтовой дороги, что стало причиной бурных обсуждений.
Фото: Светлана Михалёва
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.