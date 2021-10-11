Осужден бывший замдиректора АО «Корпорация развития Тамбовской области» 0 Вынесен обвинительный приговор бывшему первому заместителю генерального директора АО «Корпорация развития Тамбовской области», которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

К приезду губернатора в Котовске нарисовали разметку прямо поверх грунтовой дороги 0 Вчера врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров посетил с рабочим визитом Котовск, который постарался посетить как можно больше объектов: очистные сооружения, парк культуры и отдыха, стадион, аварийные дома, всем известные новые модульные котельные и другие места.

Бездомных собак отпускают в среду обитания, откуда изъяли 0 В связи с массовыми обращениями в СУ СК России по Тамбовской области разъяснили, куда обращаться для отлова безнадзорных собак.

Два человека погибло и несколько пострадало в результате ДТП 0 Сегодня ночью в Тамбовском районе произошло серьезное ДТП с участием нескольких транспортных средств. Водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Грантой».

Возобновляется авиасообщение «Тамбов-Москва» 0 С ноября в Тамбовской области возобновляется авиасообщение «Тамбов-Москва». Полёты будут осуществляться два раза в неделю. До столицы и обратно можно будет добраться меньше чем за час.

Прошла областная военно-спортивная игра «В зоне повышенного внимания» 0 В Тамбовской области прошла областная военно-спортивная игра «В зоне повышенного внимания». В ней приняли участие школьники и студенты учреждений начального и среднего профессионального образования в возрасте от 14 до 18 лет. На старт вышли 120 ребят в составе десяти команд.

Собаки продолжают плодиться и терроризировать тамбовчан 0 В Тамбове остается сложной ситуация с отловом безнадзорных животных, которые создают реальную угрозу для местных жителей.

Без горячей воды в Тамбове остались очередные жилые дома 0 С началом отопительного сезона жители Тамбова все чаще сталкиваются с отключением горячего водоснабжения. Вчера очередное отключение произошло в семь домах по ул. Куйбышева,10,8,12, Московская,57а, Советская,119,123,125.

В селе Горелое сорвали программу по благоустройству 0 Жители села Горелое Тамбовского района больше года добиваются от властей принятия мер к нерадивому подрядчику, который до настоящего времени не исполнил контракт по ремонту тротуаров на автомобильных дорогах «Тамбов-Шацк-Горелое-Голдымское торфопредприятие Тамбовского района».

Артем Александров: «Нет власти в Тамбове, есть только имитация» 0 Набирает обороты скандал, связанный со строительством на территории «Олимпийского» бассейна на севере Тамбова многоквартирного дома. На прошлой неделе бывший глава Тамбовской области Александр Никитин «взял на контроль» ситуацию по законности строительства многоэтажки.

В Тамбовской области создано около десяти новых спортивных федераций 0 За последние годы в Тамбовской области были созданы около десяти новых спортивных федераций, об этом речь шла на встрече руководителей управления по физической культуре и спорту с любительскими спортивными объединениями.

Подрядчик проведет работы над ошибками при строительстве дороги по Лагерной 0 После публикаций в СМИ подрядная организация, которая в настоящее время занимается строительством дороги по ул. Лагерной в Тамбове проведет работу над ошибками.

В Тамбовской области зарегистрировано 8 случаев отравления грибами 0 С началом грибного сезона в нашем регионе было зарегистрировано 8 случаев отравления грибами, в том числе с летальным исходом.

Подрядчика подозревают в мошенничестве при ремонте соцобъекта в Котовске 0 Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье мошенничество в отношении ООО «Строительно-проектная компания», которое занималось ремонтом детской школы искусств в Котовске.

Тамбовские врачи: привитые также могут заболеть 0 Вчера состоялся брифинг по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, в котором приняли участие врачи ведущих лечебных учреждений региона.

В области ужесточат ограничения из-за сложной эпидобстановки 0 В ближайшее время в Тамбовской области ужесточат коронавирусные ограничения из-за сложной эпидобстановки.

Евгений Матушкин избран председателем облдумы 0 Сегодня состоялось первое заседание депутатов областной Думы седьмого созыва. Председателем Думы был избран Евгений Матушкин, который будет во второй раз занимать этот пост.

В Тамбове после ремонта дороги жители боятся подтопления 0 Жители улицы Лагерная в Тамбове бьют тревогу и причина связана со строительством дороги. На грунтовой дороге были неровности, но вместо того чтобы выровнять участок, к этому дню перепад высот довели до абсурда, что может приводить к подтоплению частных домовладений.

Итоги правления Александра Никитина 0 Эксперты и политики по разному оценивают итоги правления Александра Никитина в Тамбовской области. По мнению полпреда РФ в ЦФО Сергей Нештенко - Тамбовская область — стабильная развивающаяся территория с сильным экономическим потенциалом.

Представлен врио главы администрации Тамбовской области 0 Сегодня полномочный представитель Президента РФ представил временно исполняющего обязанности главы администрации Тамбовской области Максима Егорова. Мероприятие проходило в администрации области.