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В Тамбове после ремонта дороги жители боятся подтопления
Вчера, 11:40
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Жители улицы Лагерная в Тамбове бьют тревогу и причина связана со строительством дороги. На грунтовой дороге были неровности, но вместо того чтобы выровнять участок, к этому дню перепад высот довели до абсурда, что может приводить к подтоплению частных домовладений.
До ремонта дорога на Лагерной была на том же уровне, что и новоявленный тротуар. Теперь же проезжая часть на возвышенности практически в 50 см. Ширина проезжей части везде разная, что также будет создавать неудобства местным жителям. На запрос журналистов «Вести-Тамбов» в администрации города пока что не прокомментировали ситуацию.
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