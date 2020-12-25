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В Котовске модернизировали очистные сооружения
Сегодня, 15:57
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«Тамбовская сетевая компания» завершали очередной этап модернизации очистных сооружений в городе Котовске. В частности, установлены новые решетки механической очистки, которые позволяют удалять загрязнения более мелких фракций и предотвращает их попадание в резервуары механической очистки.
Ключевой узел очистных сооружений - узел очистки был полностью автоматизирован, что значительно снизило нагрузку на рабочий персонал. На очистные сооружения Котовска ежедневно поступает более 10 тысяч кубометров городских стоков.
Фото: Надежда Золотарёва
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