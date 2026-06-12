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Житель Тамбовской области отсудил у дорожников почти 87 тысяч рублей после ДТП из-за ямы
Вчера, 20:16
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Никифоровский районный суд обязал дорожную организацию возместить автомобилисту ущерб, причинённый из-за неудовлетворительного состояния дороги.
Дорожный инцидент произошёл ночью в ноябре 2025 года. Житель Никифоровского округа, управляя автомобилем, попал в дорожную яму и повредил транспортное средство. На место происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции, которые оформили необходимые материалы.
После ДТП владелец автомобиля обратился с претензией в ООО «Дорожник», отвечающее за содержание данного участка дороги. Мужчина потребовал компенсировать расходы на ремонт машины, однако ответа от организации не получил.
Тогда автомобилист обратился в суд. В иске он просил взыскать с дорожной компании 76,8 тыс. рублей стоимости восстановительного ремонта, а также 10 тыс. рублей, потраченных на проведение независимой экспертизы.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Тамбовской области, суд изучил представленные доказательства и пришёл к выводу о законности требований истца.
В результате иск был удовлетворён в полном объёме. С дорожной организации взысканы расходы на ремонт автомобиля и проведение экспертизы.
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