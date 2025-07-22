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Власти Никифоровского округа обязаны выплатить 28,6 млн рублей за загрязнение почвы
Сегодня, 08:57
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Верховный суд России отказал администрации Никифоровского муниципального округа Тамбовской области в передаче кассационной жалобы по делу о возмещении экологического ущерба, причинённого несанкционированной свалкой в районе посёлка Дмитриевка. Об этом сообщили в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора, подчеркнув, что судебный спор завершён, а законность требований надзорного ведомства подтверждена.
История началась в июле 2022 года, когда местные жители пожаловались на крупную стихийную свалку. В ходе проверки Росприроднадзор выявил участок площадью около 1 000 квадратных метров, на котором складировались твёрдые коммунальные, строительные, сельскохозяйственные отходы, а также порубочные остатки. Загрязнение почвы на этом участке было признано значительным и нанесшим реальный вред окружающей среде.
Ведомство направило в администрацию округа претензию с требованием добровольно возместить нанесённый ущерб, однако власти отказались исполнять это требование. В результате Росприроднадзор обратился в арбитражный суд, который удовлетворил иск в полном объёме, обязав администрацию выплатить 28,6 млн рублей.
Попытки оспорить это решение в апелляционной и кассационной инстанциях — 19-м арбитражном апелляционном суде и Арбитражном суде Центрального округа — не дали результата. Теперь и Верховный суд подтвердил правомерность требований надзорного органа.
Таким образом, администрация Никифоровского округа обязана компенсировать ущерб, нанесённый почве в результате ненадлежащего обращения с отходами. Решение окончательное и вступило в законную силу.
Фото: Росприроднадзор
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