В Тамбове вновь сменится подрядчик на ремонте моста-плотины через Цну Комментариев: 0



В совещании также приняли участие исполняющий обязанности министра экологии Дмитрий Сомов, представители филиала Цнинской шлюзованной системы и отдела водных ресурсов по Тамбовской и Липецкой областям. По итогам обсуждения было принято решение инициировать процедуру расторжения государственного контракта с подрядчиком — её запуск намечен на 31 июля.



Завершать капитальный ремонт моста теперь предстоит силами Цнинской шлюзованной системы. Несмотря на смену исполнителя, власти заявляют, что график работ останется без изменений — объект должен быть введён в эксплуатацию до конца ноября 2025 года. Министерство подчёркивает, что ситуация находится на особом контроле и будет регулярно отслеживаться.



Напомним, что в феврале 2023 года подряд на сумму 300 млн рублей получил «Самара-Стройком», после того как был расторгнут предыдущий контракт с компанией «Стинэк» в августе 2023 года. Причины его расторжения официально не разглашались, но это уже вторая подрядная организация, не справившаяся с выполнением задач по объекту регионального значения.



Очередная смена подрядчика вызывает обеспокоенность у жителей, поскольку объект имеет важнейшее значение для транспортной доступности и водохозяйственной инфраструктуры Тамбова. Однако власти заверяют, что все работы будут доведены до конца в заявленные сроки.



Фото: министерство экологии Тамбовской области Контракт с подрядной организацией ООО «Самара-Стройком», выполнявшей капитальный ремонт моста-плотины на реке Цне в районе Пригородного леса в Тамбове, будет расторгнут. Об этом сообщил региональный Минэкологии по итогам совещания, состоявшегося 24 июля под руководством врио заместителя главы Тамбовской области Евгения Зименко.В совещании также приняли участие исполняющий обязанности министра экологии Дмитрий Сомов, представители филиала Цнинской шлюзованной системы и отдела водных ресурсов по Тамбовской и Липецкой областям. По итогам обсуждения было принято решение инициировать процедуру расторжения государственного контракта с подрядчиком — её запуск намечен на 31 июля.Завершать капитальный ремонт моста теперь предстоит силами Цнинской шлюзованной системы. Несмотря на смену исполнителя, власти заявляют, что график работ останется без изменений — объект должен быть введён в эксплуатацию до конца ноября 2025 года. Министерство подчёркивает, что ситуация находится на особом контроле и будет регулярно отслеживаться.Напомним, что в феврале 2023 года подряд на сумму 300 млн рублей получил «Самара-Стройком», после того как был расторгнут предыдущий контракт с компанией «Стинэк» в августе 2023 года. Причины его расторжения официально не разглашались, но это уже вторая подрядная организация, не справившаяся с выполнением задач по объекту регионального значения.Очередная смена подрядчика вызывает обеспокоенность у жителей, поскольку объект имеет важнейшее значение для транспортной доступности и водохозяйственной инфраструктуры Тамбова. Однако власти заверяют, что все работы будут доведены до конца в заявленные сроки.Фото: министерство экологии Тамбовской области



