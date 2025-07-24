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В Тамбове вновь сменится подрядчик на ремонте моста-плотины через Цну
Вчера, 11:26
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Контракт с подрядной организацией ООО «Самара-Стройком», выполнявшей капитальный ремонт моста-плотины на реке Цне в районе Пригородного леса в Тамбове, будет расторгнут. Об этом сообщил региональный Минэкологии по итогам совещания, состоявшегося 24 июля под руководством врио заместителя главы Тамбовской области Евгения Зименко.
В совещании также приняли участие исполняющий обязанности министра экологии Дмитрий Сомов, представители филиала Цнинской шлюзованной системы и отдела водных ресурсов по Тамбовской и Липецкой областям. По итогам обсуждения было принято решение инициировать процедуру расторжения государственного контракта с подрядчиком — её запуск намечен на 31 июля.
Завершать капитальный ремонт моста теперь предстоит силами Цнинской шлюзованной системы. Несмотря на смену исполнителя, власти заявляют, что график работ останется без изменений — объект должен быть введён в эксплуатацию до конца ноября 2025 года. Министерство подчёркивает, что ситуация находится на особом контроле и будет регулярно отслеживаться.
Напомним, что в феврале 2023 года подряд на сумму 300 млн рублей получил «Самара-Стройком», после того как был расторгнут предыдущий контракт с компанией «Стинэк» в августе 2023 года. Причины его расторжения официально не разглашались, но это уже вторая подрядная организация, не справившаяся с выполнением задач по объекту регионального значения.
Очередная смена подрядчика вызывает обеспокоенность у жителей, поскольку объект имеет важнейшее значение для транспортной доступности и водохозяйственной инфраструктуры Тамбова. Однако власти заверяют, что все работы будут доведены до конца в заявленные сроки.
Фото: министерство экологии Тамбовской области
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