В Тамбове снова мелеет Цна: ситуацию осложняет ремонт плотины Комментариев: 0



По информации властей, снижение уровня воды в Цне в весенний период проводится сознательно. Это связано с необходимостью защитить прибрежные территории от возможного подтопления в период паводка. Особенно это актуально для таких участков, как лесопарк «Дружба», сады и микрорайон «Дворики».



Осенью 2024 года была демонтирована временная перемычка, заменявшая старую плотину, чтобы её не смыло талыми водами. Теперь встает вопрос: успеют ли её восстановить до начала паводка, ожидаемого 1 апреля? Если нет, работы придётся отложить минимум до 10 июня — и всё это время уровень воды в реке останется пониженным.



Главный инженер Цнинской шлюзованной системы Михаил Котляров отметил, что на сегодняшний день возможностей восстановить временное гидросооружение в срок нет, но специалисты делают всё возможное, чтобы исправить ситуацию.



Жители региона выражают надежду, что власти предпримут все необходимые меры, чтобы избежать повторения негативного сценария 2022 года, когда из-за обмеления реки потребовалось экстренное строительство «народной плотины». Тогда инициативный горожанин возвёл бетонную перемычку, что помогло спасти Цну от полного пересыхания, однако позже в отношении него было возбуждено уголовное дело — инцидент вызвал широкий общественный резонанс.



Фото: Михаил Карасев

Весна 2025 года вновь принесла жителям Тамбова тревожную картину — уровень воды в реке Цне заметно снизился. Особенно обеспокоены дачники и жители прилегающих районов: река, как и в предыдущие годы, мелеет. Однако в этот раз ситуация осложняется капитальным ремонтом плотины в районе Пригородного леса.По информации властей, снижение уровня воды в Цне в весенний период проводится сознательно. Это связано с необходимостью защитить прибрежные территории от возможного подтопления в период паводка. Особенно это актуально для таких участков, как лесопарк «Дружба», сады и микрорайон «Дворики».Осенью 2024 года была демонтирована временная перемычка, заменявшая старую плотину, чтобы её не смыло талыми водами. Теперь встает вопрос: успеют ли её восстановить до начала паводка, ожидаемого 1 апреля? Если нет, работы придётся отложить минимум до 10 июня — и всё это время уровень воды в реке останется пониженным.Главный инженер Цнинской шлюзованной системы Михаил Котляров отметил, что на сегодняшний день возможностей восстановить временное гидросооружение в срок нет, но специалисты делают всё возможное, чтобы исправить ситуацию.Жители региона выражают надежду, что власти предпримут все необходимые меры, чтобы избежать повторения негативного сценария 2022 года, когда из-за обмеления реки потребовалось экстренное строительство «народной плотины». Тогда инициативный горожанин возвёл бетонную перемычку, что помогло спасти Цну от полного пересыхания, однако позже в отношении него было возбуждено уголовное дело — инцидент вызвал широкий общественный резонанс.Фото: Михаил Карасев



