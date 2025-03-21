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В Тамбове снова мелеет Цна: ситуацию осложняет ремонт плотины
Сегодня, 09:11
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Весна 2025 года вновь принесла жителям Тамбова тревожную картину — уровень воды в реке Цне заметно снизился. Особенно обеспокоены дачники и жители прилегающих районов: река, как и в предыдущие годы, мелеет. Однако в этот раз ситуация осложняется капитальным ремонтом плотины в районе Пригородного леса.
По информации властей, снижение уровня воды в Цне в весенний период проводится сознательно. Это связано с необходимостью защитить прибрежные территории от возможного подтопления в период паводка. Особенно это актуально для таких участков, как лесопарк «Дружба», сады и микрорайон «Дворики».
Осенью 2024 года была демонтирована временная перемычка, заменявшая старую плотину, чтобы её не смыло талыми водами. Теперь встает вопрос: успеют ли её восстановить до начала паводка, ожидаемого 1 апреля? Если нет, работы придётся отложить минимум до 10 июня — и всё это время уровень воды в реке останется пониженным.
Главный инженер Цнинской шлюзованной системы Михаил Котляров отметил, что на сегодняшний день возможностей восстановить временное гидросооружение в срок нет, но специалисты делают всё возможное, чтобы исправить ситуацию.
Жители региона выражают надежду, что власти предпримут все необходимые меры, чтобы избежать повторения негативного сценария 2022 года, когда из-за обмеления реки потребовалось экстренное строительство «народной плотины». Тогда инициативный горожанин возвёл бетонную перемычку, что помогло спасти Цну от полного пересыхания, однако позже в отношении него было возбуждено уголовное дело — инцидент вызвал широкий общественный резонанс.
Фото: Михаил Карасев
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