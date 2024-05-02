В Тамбове из-за понижения уровня воды в реке Цне ввели режим повышенной готовности Комментариев: 0



Решение принято на внеочередном заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Режим введён на участке реки Цны в районе гидротехнического сооружения Тамбовского гидроузла — плотины. Для поднятия уровня воды в реке на этом участке снова будет создана временная перемычка.



Как отмечается в сообщении пресс-службы областного правительства, глава области Максим Егоров получил обращения от жителей о снижении уровня воды в реке Цне. Министерство экологии и природных ресурсов области провело совещание с заинтересованными структурами, на котором было отмечено, что снижение уровня воды может привести к экологическим проблемам.



В связи с этим было решено установить временную технологическую перемычку, не дожидаясь окончания нерестового периода. План работ согласован с Московско-Окским территориальным управлением Росрыболовства. Монтаж временной перемычки на реке начнётся с 6 мая.



Напомним, что в прошлом году наблюдалась аналогичная ситуация, река сильно обмелела, а местами даже пересохла. Ещё годом ранее подобной ситуации удалось избежать благодаря энтузиазму местных жителей, которые на собственные средства возвели временную перемычку из бетонных блоков. Однако, позже в отношении предпринимателя, построившего «народную плотину», началось уголовное преследование. С 16:00 3 мая в Тамбове объявлен режим повышенной готовности из-за снижения уровня воды в реке Цне, как сообщили в администрации города.Решение принято на внеочередном заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Режим введён на участке реки Цны в районе гидротехнического сооружения Тамбовского гидроузла — плотины. Для поднятия уровня воды в реке на этом участке снова будет создана временная перемычка.Как отмечается в сообщении пресс-службы областного правительства, глава области Максим Егоров получил обращения от жителей о снижении уровня воды в реке Цне. Министерство экологии и природных ресурсов области провело совещание с заинтересованными структурами, на котором было отмечено, что снижение уровня воды может привести к экологическим проблемам.В связи с этим было решено установить временную технологическую перемычку, не дожидаясь окончания нерестового периода. План работ согласован с Московско-Окским территориальным управлением Росрыболовства. Монтаж временной перемычки на реке начнётся с 6 мая.Напомним, что в прошлом году наблюдалась аналогичная ситуация, река сильно обмелела, а местами даже пересохла. Ещё годом ранее подобной ситуации удалось избежать благодаря энтузиазму местных жителей, которые на собственные средства возвели временную перемычку из бетонных блоков. Однако, позже в отношении предпринимателя, построившего «народную плотину», началось уголовное преследование.



