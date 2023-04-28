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В Тамбове на Цне установили временную перемычку
На реке Цне в Тамбове установили временную перемычку. Предварительно этот участок реки был осмотрен водолазами, после чего на дно были уложены новые плиты, на которые установили специально закупленные бетонные блоки. Всего было установлено более 200 новых блоков, которые были расположены в три ряда. Для укрепления конструкции использовали мешки с глиной. Перемычка была уложена так, чтобы создать подпор по течению реки выше. Гидрология реки на этом участке очень сложная, поэтому ведутся работы и на других гидроузлах для полного восстановления водности.«Результаты проведенных работ мы увидим через 4-5 дней, когда вернется прежний уровень воды. По сравнению с прошлым годом вода в реке снизилась на два метра. Река скоро наполнится, а значит дачники смогут осуществлять полив, все желающие отдыхать у реки и любоваться Цной»,
— рассказала директор Цнинской шлюзованной системы Надежда Петрова.
Напомним, что снижение уровня воды в реке и канале Цны в Тамбове в этом году связано с двумя факторами - природными и техническими. Во время обильного таяния снега вода не могла впитываться в почву из-за глубокого промерзания, и мощными ручьями уходила в низины, вызывая подтопление территорий. В результате подземные воды и донные родники были лишены подпитки: водность рек, прудов и озер в Тамбовской области после весеннего половодья резко снизилась. Это понижение водности представляло серьезную угрозу.
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На реке Цне в Тамбове установили временную перемычку. Предварительно этот участок реки был осмотрен водолазами, после чего на дно были уложены новые плиты, на которые установили специально закупленные бетонные блоки. Всего было установлено более 200 новых блоков, которые были расположены в три
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