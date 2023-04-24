|
В Тамбове начались работы по восстановлению временной перемычки
Сегодня, 15:08
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовской области, в районе Пригородного леса, уже начались работы по возведению временной перемычки на реке Цна. Эта мера принята для поддержания необходимого уровня воды в реке во время купального сезона.
Ранее, на существующей плотине, на которой скоро начнется капитальный ремонт, были установлены щиты, которые снизили скорость течения и повысили уровень воды на 70 сантиметров.
Полностью готовая перемычка должна поднять уровень воды до 112 сантиметров, как сообщается пресс-службой Правительства Тамбовской области.
В настоящее время на дне реки укладываются бетонные блоки. Всего будет установлено более 200 блоков, размещенных в три ряда, и конструкция будет укреплена мешками с глиной. В соответствии с поручением главы Тамбовской области Максима Егорова, установка перемычки должна быть завершена до конца текущего месяца.
При этом жители города Тамбова задаются вопросами, если власти восстанавливают перемычку в том же месте, где в прошлом году была возведена Александром Романовым «народная плотина», то почему в отношении него не прекращено уголовное дело. Поскольку именно его действия в прошлом году спасли Цну от экологической катастрофы.
Фото - Правительство Тамбовской области
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.