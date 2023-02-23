«Народная плотина» спасла Цну от экологической катастрофы Комментариев: 0



Напомним, что предприниматель за счёт собственных средств возвёл перемычку рядом с действующей плотиной, которая уже не справлялась со своими обязанностями, поскольку находилась в аварийном состоянии. В результате действий Романова уровень воды в канале реки Цны поднялся, что буквально спасло реку от обмеления, дачников – от потери урожая, владельцев речного бизнеса – от потери прибыли, а флору и фауну – от вымирания.



Иной позиции придерживаются правоохранительные органы, которые считают, что незаконное строительство указанного сооружения повлекло снижение уровня воды на другой части реки, в результате чего, согласно информации экологических служб, причинен существенный вред растительному миру и рыбным запасам, по предварительным данным который составляет более 500 тысяч рублей.



При этом федеральные эксперты из Донского БВУ Федерального агентства водных ресурсов РФ А.Н Тихомирова отмечают, что без строительства временной перемычки реке Цне мог быть нанесен куда более серьезный ущерб в размере 3,6 млрд рублей, - сообщает издание «ПРАВО68».



«В летнее время это привело бы к настоящей экологической катастрофе на огромной территории», — придерживается аналогичного мнения директор филиала ФГБВУ «Центррегионводхоз»- «Цнинская шлюзованная система» Надежда Петровна. Продолжается расследование уголовного дела по факту незаконного строительства гидротехнического сооружения на Цне в прошлом году, основной подозреваемый предприниматель Александр Романов, который построил «народную плотину». В настоящее время Романов обвиняется в совершении двух преступлений, одно из которых относится к категории тяжких, наказание за которое предусмотрено в виде 7 лет лишения свободы.Напомним, что предприниматель за счёт собственных средств возвёл перемычку рядом с действующей плотиной, которая уже не справлялась со своими обязанностями, поскольку находилась в аварийном состоянии. В результате действий Романова уровень воды в канале реки Цны поднялся, что буквально спасло реку от обмеления, дачников – от потери урожая, владельцев речного бизнеса – от потери прибыли, а флору и фауну – от вымирания.Иной позиции придерживаются правоохранительные органы, которые считают, что незаконное строительство указанного сооружения повлекло снижение уровня воды на другой части реки, в результате чего, согласно информации экологических служб, причинен существенный вред растительному миру и рыбным запасам, по предварительным данным который составляет более 500 тысяч рублей.При этом федеральные эксперты из Донского БВУ Федерального агентства водных ресурсов РФ А.Н Тихомирова отмечают, что без строительства временной перемычки реке Цне мог быть нанесен куда более серьезный ущерб в размере 3,6 млрд рублей, - сообщает издание «ПРАВО68».— придерживается аналогичного мнения директор филиала ФГБВУ «Центррегионводхоз»- «Цнинская шлюзованная система» Надежда Петровна.



