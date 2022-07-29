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В Тамбове дачники просят защитить строителя народной плотины

Сегодня, 13:46
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В Тамбове дачники просят защитить строителя народной плотиныВ Тамбове группа дачников и жители района Дворики записали видеообращение, в котором просят прекратить уголовное преследование предпринимателя, который на собственные средства возвел плотину в Пригородном лесу. По словам дачников, эта плотина стала настоящим спасением и для реки, и для их приусадебных участков.

- Мы обращаемся к администрации и правоохранительным органам и просим не демонтировать временную плотину, так как это приведет к экологической катастрофе, прекратить уголовное преследование людей, которые построили временную плотину за свои деньги. Люди, за свои деньги, хотели сделать городу доброе дело, без всякого злого умысла, - пишут жители в соцсетях.

Недавно стало известно, что на жителя Тамбова возбудили уголовное дело из-за строительства временной плотины. Это вызвало широкий резонанс и привлекло внимание федеральных СМИ.
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В Тамбове дачники просят защитить строителя народной плотины

Сегодня, 13:46
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