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«Baza» написала про уголовное дело в отношении строителя «народной плотины»
Вчера, 17:41
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Федеральное издание «Baza» заинтересовалось скандальной историей связанной с возбуждением уголовного дела в отношении строителей «народной» плотины.
Как сообщает издание житель Тамбова за свои деньги построил плотину, чтобы спасти местную реку. Но теперь полиция возбудила на него уголовное дело.
В конце прошлого лета на тамбовской реке Цна из-за поломки гидроузла вышла из строя плотина. Канал пришлось осушить, после чего уровень воды в черте города опустился примерно на два метра. Как итог, взору жителей явились мусор и канализационные трубы, идущие в реку, а вскоре на ней загнили камыши и всплыла погибшая рыба.
Предполагалось, что ситуацию решат к лету 2022 года — как раз в начале июня власти завершили ремонт проблемного гидроузла. Но оказалось, что скоро всё опять может разрушиться, и поэтому чиновники объявили конкурс на строительство новой плотины. Что же до жителей, то им оставалось только ждать и наслаждаться гнилостным запахом.
Эти беды с рекой надоели местному предпринимателю Александру. Изучив ситуацию, он решил, что власти не особо спешат восстанавливать и чистить реку, поскольку в регионе подобным образом уже засохли и другие водоёмы. Сперва Александр записал обращение к губернатору, но, не дождавшись реакции, закупил материалы и вместе со знакомыми специалистами самостоятельно построил временную плотину.
Всего Александр потратил около 5 миллионов рублей, которые он откладывал на покупку квартиры. Однако жертва была не напрасной — вода в реке быстро поднялась. И тут, когда проблема вроде бы разрешилась, Александром вдруг заинтересовалась прокуратура и полиция, возбудившая на него уголовку по статье о строительстве дамб с нарушением правил охраны водных ресурсов.
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