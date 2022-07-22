«Baza» написала про уголовное дело в отношении строителя «народной плотины» Комментариев: 0



Как сообщает издание житель Тамбова за свои деньги построил плотину, чтобы спасти местную реку. Но теперь полиция возбудила на него уголовное дело.



В конце прошлого лета на тамбовской реке Цна из-за поломки гидроузла вышла из строя плотина. Канал пришлось осушить, после чего уровень воды в черте города опустился примерно на два метра. Как итог, взору жителей явились мусор и канализационные трубы, идущие в реку, а вскоре на ней загнили камыши и всплыла погибшая рыба.



Предполагалось, что ситуацию решат к лету 2022 года — как раз в начале июня власти завершили ремонт проблемного гидроузла. Но оказалось, что скоро всё опять может разрушиться, и поэтому чиновники объявили конкурс на строительство новой плотины. Что же до жителей, то им оставалось только ждать и наслаждаться гнилостным запахом.



Эти беды с рекой надоели местному предпринимателю Александру. Изучив ситуацию, он решил, что власти не особо спешат восстанавливать и чистить реку, поскольку в регионе подобным образом уже засохли и другие водоёмы. Сперва Александр записал обращение к губернатору, но, не дождавшись реакции, закупил материалы и вместе со знакомыми специалистами самостоятельно построил временную плотину.



Всего Александр потратил около 5 миллионов рублей, которые он откладывал на покупку квартиры. Однако жертва была не напрасной — вода в реке быстро поднялась. И тут, когда проблема вроде бы разрешилась, Александром вдруг заинтересовалась прокуратура и полиция, возбудившая на него уголовку по статье о строительстве дамб с нарушением правил охраны водных ресурсов. Федеральное издание «Baza» заинтересовалось скандальной историей связанной с возбуждением уголовного дела в отношении строителей «народной» плотины.Как сообщает издание житель Тамбова за свои деньги построил плотину, чтобы спасти местную реку. Но теперь полиция возбудила на него уголовное дело.В конце прошлого лета на тамбовской реке Цна из-за поломки гидроузла вышла из строя плотина. Канал пришлось осушить, после чего уровень воды в черте города опустился примерно на два метра. Как итог, взору жителей явились мусор и канализационные трубы, идущие в реку, а вскоре на ней загнили камыши и всплыла погибшая рыба.Предполагалось, что ситуацию решат к лету 2022 года — как раз в начале июня власти завершили ремонт проблемного гидроузла. Но оказалось, что скоро всё опять может разрушиться, и поэтому чиновники объявили конкурс на строительство новой плотины. Что же до жителей, то им оставалось только ждать и наслаждаться гнилостным запахом.Эти беды с рекой надоели местному предпринимателю Александру. Изучив ситуацию, он решил, что власти не особо спешат восстанавливать и чистить реку, поскольку в регионе подобным образом уже засохли и другие водоёмы. Сперва Александр записал обращение к губернатору, но, не дождавшись реакции, закупил материалы и вместе со знакомыми специалистами самостоятельно построил временную плотину.Всего Александр потратил около 5 миллионов рублей, которые он откладывал на покупку квартиры. Однако жертва была не напрасной — вода в реке быстро поднялась. И тут, когда проблема вроде бы разрешилась, Александром вдруг заинтересовалась прокуратура и полиция, возбудившая на него уголовку по статье о строительстве дамб с нарушением правил охраны водных ресурсов.



