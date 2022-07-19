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Тамбовчане просят узаконить самовольную плотину
Жители Тамбова написали коллективное письмо на имя прокурора Тамбовской области Александра Гулягина. Заявители просят узаконить самовольно построенную плотину на реке Цне в районе Пригородного леса в Тамбове. Ранее по факту самовольного строительства временной плотины было возбуждено уголовное дело.
Инициативная группа тамбовчан считает, что пользы от этого сооружения гораздо больше, чем якобы нанесённого вреда. Ранее Цна сильно обмелела из-за аварийного состояния основного гидротехнического сооружения, проблемы начались ещё осенью прошлого года. Временная плотина появилась в мае, и почти сразу уровень воды в Цне вернулся к нормальной отметке. "Просим вас детально разобраться в этой ситуации, объективно, не крючкотворно, а с точки зрения реальной пользы и справедливости"
, - говорится в обращении к прокурору.
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Жители Тамбова написали коллективное письмо на имя прокурора Тамбовской области Александра Гулягина. Заявители просят узаконить самовольно построенную плотину на реке Цне в районе Пригородного леса в Тамбове. Ранее по факту самовольного строительства временной плотины было возбуждено уголовное дело.
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