Олег Иванов покидает пост проректора ТГТУ 0 Бывший вице-губернатор Олег Иванов покидает пост проректора ТГТУ, который он занимал меньше года.

Тамбовчане просят узаконить самовольную плотину 0 Жители Тамбова написали коллективное письмо на имя прокурора Тамбовской области Александра Гулягина. Заявители просят узаконить самовольно построенную плотину на реке Цне в районе Пригородного леса в Тамбове. Ранее по факту самовольного строительства временной плотины было возбуждено уголовное дело.

В Тамбовской области стартовал сбор ягод 0 В нашем регионе стартовал сбор урожая смородины, малины, вишни и других ягод. В настоящее время ягоду выращивают во многих муниципалитетах нашей области, но деятельность сконцентрирована по смородине в Петровском районе, по малине в Уметском и Тамбовском районе, вишне в Жердевском, Мичуринском и

Реформу по обращению с отходами высоко оценили в Правительстве РФ 0 На совещании в Правительстве РФ с участием врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова и вице-премьера Правительства РФ Виктория Абрамченко было отмечено о высоких темпах реализации реформы по обращению с коммунальными отходами.

В Мичуринске прошел концерт в поддержку спецоперации 0 На Площади Славы наукограда собрались сотни неравнодушных горожан, чтобы поддержать спецоперацию России по защите Донбасса. Инициатива проведения мероприятия принадлежит городским активистам, муниципалитет поддержал идею.

Баскетбольный клуб «Тамбов» сыграет в Суперлиге 0 На днях исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) утвердил состав участников мужского клубного чемпионата страны предстоящего сезона 2022-2023 годов. Баскетбольный клуб «Тамбов» впервые в своей истории выступит во второй по значимости баскетбольной лиге России — Суперлиге.

Ремонт улицы Советской в Тамбове планируют завершить в октябре 0 Продолжаются ремонтные работы улицы Советская в Тамбове в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В августе запустят поезд «Тамбов-Котовск» 0 После 20 лет простоя 6 августа будет запущен пригородный поезд «Тамбов-Котовск». Маршрут будет возобновлен в рамках проекта «Городской поезд в Тамбове».

В Тамбовской области прогнозируют дожди 0 Новая рабочая неделя в Тамбовской области ожидается прохладной и дождливой. Сегодня практически весь день будет идти дождь, местами переходящий в ливни. Весь день будет пасмурно, температура воздуха максимально составит +20 градусов.

В Уварово прошел гастрономический фестиваль «Вишневарово» 0 16 и 17 июля в Уварово проходил гастрономический фестиваль «Вишневарово». В этот раз на фестивале впервые прошел «Вишнёвый марафон» с карнавалом и выступлениями творческих коллективов Тамбовской области, других субъектов страны и Беларуси.

Авария на водоводе в западной части Тамбова устранена 0 Сегодня с утра была ликвидирована авария на водоводе в западной части Тамбова, из-за которой почти 50 тыс. тамбовчан остались без воды.

Задолженность по заработной плате увеличилась на 9% 0 По информации Тамбовстата задолженность по заработной плате в Тамбовской области увеличилась на 9%. Суммарная задолженность на отчетный период составила 14 млн рублей.

В Тамбове планируют высадить около тысячи деревьев взамен погибших ясеней 0 Осенью текущего года в Тамбове планируют высадить около тысячи деревьев взамен погибших ясеней. На совещании по этому вопросу в администрации города Тамбова представители ТГУ им. Г.Р. Державина сообщили, что несколько лет назад этот же вид насекомых был завезён в Москву и погубил там все ясени.

В Тамбовской области обустраивают два новых водопровода и ФОК 0 В рамках национальных проектов в Тамбовской области продолжается реализация госпрограммы комплексного развития сельских территорий. По ней в Тамбовской области в 2022 году строят три новых объекта два новых водопровода, а также физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Гавриловка 2-я.

Пять кандидатов зарегистрировано на выборы Главы Тамбовской области 0 На очередном заседании избирательной комиссии Тамбовской области были зарегистрированы кандидаты на должность Главы Тамбовской области

Дворы Тамбова продолжают зарастать травой и мусором 0 Из-за новых правил благоустройства, принятых в прошлом году, которые изменили систему уборки муниципальной земли, возложив обязанность на управляющие компании, дворы в Тамбове стали зарастать мусором, поскольку их не убирают.

Судмед-эксперт подозревается в мошенничестве 0 Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении судебно-медицинского эксперта одного из районных отделений ТОГБУЗ «Бюро СМЭ», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.

Совершение преступления не мешает иметь статус Почетного гражданина 0 Тамбовская городская Дума посчитала нецелесообразным предложение своего коллеги Артема Александрова предусмотреть возможность лишения муниципальных наград, в том числе звания Почетный гражданин города Тамбова, не только на основании вступления в законную силу приговора суда в отношении

Ожидается ухудшение погодных условий 0 В ближайшие часы в Тамбовской области ожидается ухудшение погодных условий в частности град, грозы, местами ливни.

В областном центре приступили к строительству народного фитнес-парка 0 В рамках договора пожертвования между ДОМ.РФ и благотворительным фондом «Развитие Тамбовщины» начались работы по строительству народного фитнес-парка на улице Набережной, 28/2. Площадка будет оборудована уличными тренажерами, названными «профессиональными».