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Жители Тамбова: «Нам приходят одни отписки»
Сегодня, 08:56
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Вчера инициативная группа жителей Тамбова, проживающих по ул. 1-Полковая и Подвойского передала коллективное обращение на имя врио главы администрации области Максима Егорова с просьбой защитить их законные интересы в ситуации с точечным строительством дома по ул. Подвойского, 6А.
«Нас лишили не только зеленой зоны, проложив под окнами подъездную дорогу к учреждениям и стройплощадке, но также вызывает вопросы законность строительства дома. Органы власти не принимают действенных мер, нам приходят одни отписки», – заявляют представители инициативной группы.
Как отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, представляющие интересы горожан, они просят: принять решение о восстановлении зеленой зоны около домов, перенести подъездную дорогу и провести комплексную проверку законности строительства дома, в том числе рассмотреть вопрос об ограничении этажности объекта.
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